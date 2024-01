Ces services du Médipôle qui s'organisent face à un pic d'activité

Cette semaine et la prochaine, le Médipôle de Dumbéa annule les consultations qui n'ont pas un caractère d'urgence en néonatalogie et en neuro-pédiatrie. Une façon de répondre à un afflux de petits patients en cette période de vacances. Explications.

Situation compliquée, en ce début d'année, dans certains services du Médipôle. En l'occurrence la pédiatrie et la néonatologie. Les consultations en néonat et en neuropédiatrie qui n'étaient pas urgentes se voient annulées, cette semaine et aussi la prochaine. Décision prise pour faire face à un afflux de jeunes malades, alors qu’une partie du personnel est absente, en cette période de vacances. Que les parents se rassurent : l’idée est d’assurer la continuité dans la qualité des soins en donnant bien la priorité aux hospitalisations.

Un seul service de néonatalogie

La situation pourrait être amenée à se reproduire, selon le docteur Harisoa Ramaholimihaso, pédiatre en néonatologie. "On a annulé les consultations non urgentes pendant deux semaines à compter du lundi 15 janvier parce qu'on est dans une situation de tension dans le service de néonatalogie", a-t-elle expliqué à Charlotte Mestre.

"C'est une situation qui arrive régulièrement parce qu'on est le seul service de néonatalogie du territoire, avec des patients très prématurés pour certains, qui restent donc hospitalisés longtemps, souligne-t-elle. Ils ont besoin de soins très spécifiques et de personnels dédiés. Comme là, on avait un afflux de patients plus important que d'habitude, on a préféré annuler les consultations non urgentes pour que ces bébés puissent être pris en charge dans les meilleures conditions possibles, comme on le fait d'habitude."