Des lycéens japonais en immersion en Nouvelle-Calédonie

Le Japonais séduit de plus en plus les élèves calédoniens. La langue peut s’apprendre dès la 5ème dans 33 établissements de Nouvelle-Calédonie. En début de semaine, les collégiens d'Auteuil ont rencontré des lycéens japonais.

De plus en plus de jeunes Calédoniens choisissent d’apprendre la langue japonaise : 2 821 l’an dernier, soit 67% de plus qu’il y a seulement 8 ans. Lundi 27 novembre, des lycéens japonais, en stage au Creipac à Nouville, ont passé la matinée avec des élèves de 4ème et 3ème du collège d'Auteuil.

Le vice-rectorat soutient les échanges franco japonais, notamment en renforçant l’enseignement : "il y a une histoire entre le Japon et le territoire calédonien. Le japonais est la deuxième LV2 après l’espagnol", explique Didier Vin-Datiche, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. "Aujourd'hui, on arrive à satisfaire toutes les demandes d’élèves, c’est une priorité. Idéalement, il faudrait constituer un vivier de professeurs de japonais local, on est donc en discussion avec l’université pour faire monter en compétences nos professeurs. Et l’idée c’est d’avoir des assistants de langue qui nous sont envoyés par le japon, ça, c’est un levier très utile !"

Une matinée d'échanges franco-japonais entre les élèves des deux pays. • ©Charlotte Mannevy / NC la 1ère

Échange des cultures

La rencontre entre les élèves japonais et calédoniens a été l'occasion de s'amuser, malgré la barrière de la langue. Un cours de danse tahitienne a même été improvisé pour les jeunes du lycée Kozukata d’Iwate. Pendant cette matinée, chacun a présenté sa culture, sa région et son lieu de vie dans la langue de l’autre, avec plus ou moins d’assurance. "Cette rencontre est un vrai plus dans le cadre de leur séjour d’immersion linguistique", commente Valérie Meunier, la directrice du Creipac. "Ça leur permet d’échanger avec des jeunes, c’est beaucoup plus informel."

En Nouvelle-Calédonie, l’enseignement du japonais est possible dès la 5e, il est proposé par 33 établissements.

Écoutez le reportage de Charlotte Mannevy :