Les établissements scolaires s’organisent pour les non-connectés

300 jeux de copies ont été fournis aux élèves et leurs parents qui n'ont pas ou peu d'accès à internet ou à une imprimante. Cette distribution de devoirs s'est opérée ce mercredi matin au collège Francis Carco de Koutio à Dumbéa.

Robert HANOUFA, principal du collège

3 familles sur 10 n'ont pas ou peu d'accès à internet

« Moi j'ai des documents mais je n'arrivais pas à les imprimer depuis pronote! C’est pour ça que je suis venue récupérer ces documents pour pouvoir travailler sur un support papier. Au moins, là on a les écrits. »

Marie-Anne Hnaweongo, parent d’élève

Pas de masques, ni de gants ce mercredi matin pour les parents d’élèves du collège Francis Carco de Koutio, mais une distance de sécurité, plus ou moins respectée, mais imposée par le mode de distribution. C'est à travers les grilles du portail, de 8h à 10h, que les parents d’élèves ont pu récupérer un condensé d’exercices et de cours, élaboré par le corps enseignant.Français, mathématiques, histoire/géographie ou encore musique, l'ensemble des matières des 508 élèves de la 6e à la 3e, a été regroupé au sein d’un petit livret d’une vingtaine de photocopies.Une alternative "papier" aux cours et devoirs mis en ligne dont trois (voire quatre élèves) sur dix n'ont pas eu accès au cours de ces 9 derniers jours de confinement, faute de connexion.Le suivi pédagogique devrait également prendre place au coeur des squats de Nouméa et de Dumbéa, grâce à différents points relais. Ils seront mis en place dans les jours à venir.