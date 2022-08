Le Foyer de l’enfance inauguré à Dumbéa-sur-Mer

Le Foyer de l’enfance vient d'être inauguré à Dumbéa-sur-Mer. Ce bâtiment accueille des adolescents et leur apportera un accompagnement éducatif. À terme, il doit permettre aux mineurs en difficulté de retrouver leur famille dans un cadre serein.

Il existe désormais un Foyer de l'enfance à Dumbéa-sur-Mer. Celui-ci a été inauguré ce mardi en présence de Grégory Lecru, commissaire délégué de la République pour la province Sud et Sonia Backès, présidente de la province Sud. Géré par la Direction provinciale de l’action sanitaire et sociale (Dpass), cet établissement accueille et prend en charge des adolescents en situation de détresse, placés notamment en cas de violences intra-familiales.

"C’est un foyer, une maison de l’enfance qui accueille des jeunes de 14 ans jusqu’à 18 ans. Ce sont donc des enfants mineurs qui sont accueillis dans le cadre de la protection de l’enfance et placés par le juge des enfants. Ce sont majoritairement des jeunes en situation de danger à leur domicile, dans le cadre de maltraitance, des jeunes en errance", explique David De Gréaux, directeur du Foyer de l’enfance.

"Restaurer la scolarité"

Les signalements se font le plus souvent par l’école ou par les structures hospitalières. "Nous, notre fonction principal, c’est de permettre à l’enfant de retrouver une sérénité, de restaurer les liens familiaux et de retrouver la scolarité. Car les jeunes qui arrivent ici, quel que soit leur âge, sont déscolarisés. Le but est de leur permettre de regagner le planning familial ou une autre solution", poursuit-il.

