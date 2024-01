Les artistes appelés à créer pour la ville de Dumbéa

Cinq appels à création artistique sont en cours. Ils ont été lancés fin décembre par la ville de Dumbéa. Les lauréats pourront bénéficier d'une résidence au Studio 56.

Cedrick Wakahugnème (Charlotte Mestre) •

Avec 1100 entrées en 2023, le studio 56 est devenu l’un des lieux incontournables de la sphère artistique de la ville de Dumbéa. Un lieu où cinq artistes vont pouvoir créer librement pendant sept semaines au cours de l'année. La ville de Dumbéa a en effet relancé son appel à projets artistiques en 2024. A la clé, deux résidences en arts vivants, deux autres en arts visuels et la dernière pour une création en milieu scolaire. Pour être sélectionné, "on demande de monter un dossier, explique Aurélie Lombardo, responsable du Studio 56. Il doit contenir une note d'intention pour expliquer le projet de création avec le budget prévisionnel. A la suite de ça, il y aura un jury de la ville qui délibèrera sur les différents projets."

Des créations "tout terrain"

Le choix sera donc draconien pour le jury qui s'appuiera sur plusieurs critères pour attribuer ces financements. La thématique bien sûr mais aussi l'impact pédagogique. "On travaille beaucoup avec des scolaires. L'éducation artistique et culturelle est importante pour la commune de Dumbéa. On organise par exemple des journées portes ouvertes et des sorties de résidence avec les scolaires. Il faut donc que les créations puissent aussi faire ce lien avec le jeune public." Autre critière, la mobilité des créations. Elles doivent être "4x4", comme le dit Aurélie Lombardo. "On va aussi regarder si le spectacle est "décentralisable", c'est-à-dire s'il peut se jouer aussi bien dans une salle de spectacle qu'en extérieur ou dans une salle avec ou sans technique. Et les expos pareil, on voit la pertinence du projet, s'il peut être itinérant ou pas. S'il peut aussi rentrer dans le cadre de notre parcours Dumbé'Art, du parcour urbain de la commune."

Un dispositif avantageux pour tout le monde

Ces résidences sont une sorte de contrat "gagnant-gagnant". Du côté des artistes, elles offrent un financement mais aussi l'accès aux infrastructures du Studio 56 pour élaborer leurs créations. Du côté du Studio, "ça permet d'avoir un calendrier annuel qui est déjà établi, admet Aurélie Lombardo. Les dates de sortie de résidence sont déjà fixées. Le public sera invité à venir voir la première du spectacle ou la première de l'inauguration, le vernissage de l'exposition."

A ce jour, une dizaine de projets ont été déposés. Les artistes ont jusqu'au 9 février pour proposer leur dossier. Plus d'informations ici