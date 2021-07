Les Calédoniens descendants d'Irlandais se retrouvent autour d'un pudding

Une cousinade, version irlandaise. La première "pudding’nade" de Calédonie a eu lieu dimanche 18 juillet, au parc Fayard de Dumbéa. Elle s'adressait aux descendants des premiers Irlandais. Comme les Burck arrivés en 1858. Ou encore les O'Donoghue, Foster, Golden, O’Connor et autres Daly, débarqués il y a cent-cinquante-neuf ans ans, jour pour jour, le 18 juillet 1862.

Ils ont fui les génocides et la famine d'Irlande, ils sont arrivés en Australie.

Parmi ces émigrants, beaucoup de femmes. Ce qui explique que des patronymes se soient dilués, avec le temps, dans la population calédonienne. Catherine Régent connaît bien son histoire. Mais ce n’est pas le cas de tous les descendants d’Irlandais, et ils sont nombreux : environ dix mille, selon ses estimations !

On est là pour investiguer découvrir un peu nos liens. On est de descendance irlandaise, sûre. Mais comme on n'a pas tous les éléments, c'est l'occasion.

Antoinette Burck, descendante d'Irlandais