Les trois auteurs présumés de l’incendie de deux maisons à Dumbéa arrêtés

Trois adolescents de 13 et 14 ans ont été arrêtés, après l'incendie de deux maisons dans le quartier de la Pointe à la Dorade, à Dumbéa, le 9 octobre dernier. Ils seront jugés au tribunal pour enfants, le 11 décembre prochain. L’un a été placé sous contrôle judiciaire. Les deux autres, font l’objet d’une mesure éducative judiciaire provisoire.

Des maisons incendiées à Dumbéa. Dans le quartier de la Pointe à la Dorade, deux familles ont été sinistrées, le 9 octobre dernier. Le parquet annonce ce samedi que trois jeunes hommes de 13 et 14 ans, auteurs de l’incendie, ont été arrêtés. “Six départs de feu avaient été découverts, dans le terrain contigu aux maisons. Les mis en cause ont reconnu les faits et s’étaient filmés en train de les commettre”, indique le procureur adjoint, Hélène Gaudet.

Jugés au tribunal pour enfants, le 11 décembre 2024

Les trois jeunes hommes n’ont jamais été condamnés par la justice. Ils ont tous trois été présentés au tribunal et seront jugés à l’audience du tribunal pour enfant, le 11 décembre 2024. En attendant, en raison de leur âge, l’un d’entre eux a été placé sous contrôle judiciaire. Les deux autres, font l’objet d’une mesure éducative judiciaire provisoire.