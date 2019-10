La sécurité sous toutes ses facettes

© Françoise Tromeur / NC la 1ere Brigade des stupéfiants de la police nationale.

«Des métiers que tout le monde rencontre»

Un hélico sur la parking

AU VILLAGE DE LA SECURITE INTERIEURE

Sur le stand du Nedex

© Françoise Tromeur / NC la 1ere

Un rendez-vous national

L’an dernier, les acteurs de la sécurité en Calédonie échangeaient avec le public au mois d’avril, en période scolaire, et sur le quai Ferry de Nouméa. Ce samedi, direction Dumbéa, durant le week-end et en début de vacances, pour explorer le «village de la sécurité intérieure». Toute une série de stands et de démonstrations, afin d'appréhender dans leur diversité les métiers chargés de garantir l’ordre public, de prévenir les troubles ou de prodiguer les secours.«Ce sont des métiers que tout le monde rencontre», explique le directeur de cabinet du haut-commissaire, Matthieu Doligez. «On a tous, à un moment ou un autre, été confrontés à des difficultés, été amenés à rencontrer les policiers, les gendarmes, les pompiers… C’est important de maintenir ce lien avec la population et qu’on ne donne pas seulement l’impression d’avoir des unités qui sont là pour un aspect répressif.»Sur le parking de la galerie Kenu-in, les visiteurs ont pu grimper dans un hélico de la gendarmerie, croiser son peloton à cheval, découvrir les stups ou la brigade scientifique de la police nationale… Ils ont eu l’occasion d’observer l’équipement du Raid et de l’antenne GIGN - en présence de leurs membres soigneusement cagoulés malgré le cagnard.On pourrait citer les pompiers, les sauveteurs en mer, les douaniers et la police aux frontières, les auxiliaires de proximités détachés à Dumbéa, le RSMA, les enquêteurs subaquatiques… Ou l’un des stands qui a bien marché, celui du Nedex, le service «neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs».Les rencontres de la sécurité avaient lieu entre mercredi et samedi, à l’échelle nationale. Elles représentent la fusion entre les anciennes «Semaine de la sécurité routière» et «Journée de la sécurité intérieure».