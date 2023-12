Drame familial dans le nord de Dumbéa : une femme et son jeune fils grièvement blessés par arme à feu

Une femme de 35 ans et son fils de 10 ans ont été évacués au Médipôle en urgence absolue après avoir été blessés par tirs d'arme à feu, ce vendredi, dans le Nord de Dumbéa. Un important dispositif de sécurité a été déployé pour appréhender l'auteur présumé des coups de feu, un homme de 59 ans, beau-père et grand-père des victimes. Il s'est finalement donné la mort à son domicile. Samedi, le pronostic vital des deux victimes n'est plus engagé.

Rédactions de NC la 1ère •

Un drame familial a ébranlé la quiétude de Dumbéa rivière et la torpeur d’un vendredi de grandes vacances. Des détonations ont retenti vers la route de La Couvelée, secteur excentré de la deuxième ville calédonienne, niché dans la nature près du golf municipal. En fin d'après-midi, le procureur de la République, présent sur place, a décrit la situation. “Deux personnes, une femme de 35 ans et son fils âgé de 10 ans, ont été atteintes vers 11h50 par plusieurs coups de feu, qui ont été donnés par un membre de la famille", a déclaré Yves Dupas.

Dans un communiqué transmis à 18 heures, le procureur précise que l'enfant a été grièvement atteint à l'abdomen et sa mère, aux membres inférieurs et à la tête. Le samedi 30 décembre, le procureur confirme que le pronostic vital des deux victimes n'est plus engagé.

Enquête pour tentative de meurtre

"L’auteur présumé, qui réside dans le secteur, est actuellement recherché [il s'est finalement donné la mort quelque temps après cette déclaration, NDLR], en vue d’être interpellé dans le cadre de cette enquête, ouverte pour tentative de meurtre. Le pronostic vital est engagé pour ces deux victimes”, évacuées vers le Médipôle. Que s'est-il passé ? “Il s’agit d’un drame familial, incontestablement", a répondu le procureur. "Mais nous n’avons pas d’élément susceptible d’éclairer ce passage à l’acte de la part de cet homme de 59 ans, qui a tiré plusieurs coups de feu sur sa belle-fille et son petit-fils.”

L'auteur présumé retrouvé mort

On apprenait peu après que l'homme a été retrouvé sans vie, chez lui. Sur les lieux, d'importants moyens de sécurité avaient été déployés. Cinquante gendarmes, la police municipale ou encore les pompiers. "Il y a un dispositif de bouclage pour éviter que l'individu ne s'échappe de la zone dans laquelle on pense qu'il se trouve et pour éviter que des gens ne rentrent dedans et se mettent en danger. Un gros dispositif est mis en place par la gendarmerie mobile", détaillait le colonel Pierre Baillargeat, commandant en second de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. "Et au plus proche de l'endroit où on pense qu'il peut se trouver, il y a le GIGN, présent avec des négociateurs." Par ailleurs, plusieurs témoins directs ont été entendus par les équipes d'investigation judiciaire.

[Mise à jour]

Le parquet précise que les forces de l'ordre sont intervenues dans l'habitation de l'auteur après avoir tenté de négocier, en vain. Ils ont découvert le corps de l'auteur présumé, allongé sur son lit. Il se serait donné la mort en se tirant une balle dans la tête, peu après son acte criminel, selon le procureur, Yves Dupas.

Les investigations vont se poursuivre pour déterminer les circonstances exactes de cette tentative de meurtre et le mobile de l'auteur présumé.

Un reportage de Julie Straboni et Claude Lindor