VIDÉO. A l’église Auteuil, le père Boarat vu comme un symbole d’ouverture à toutes les communautés

Construite par la communauté wallisienne et futunienne, l’église du Sacré-Cœur d’Auteuil a un nouveau prêtre attitré : le père Khen Boarat. Les fidèles l’ont officiellement accueilli ce dimanche. Ils voient en lui le symbole d’une main tendue vers les autres communautés.

“Quand on dit que l’église d’Auteuil a été construite par nos vieux, c’est vrai. Mais ce n’est pas une église de la communauté”, lance Anamalia Mauga-Pognon, responsable de la commission liturgique de la paroisse du Sacré-Coeur d’Auteuil. Ce dimanche, les fidèles y ont officiellement accueilli leur nouveau prêtre : le père Khen Boarat. Plus de deux ans après la disparition du père Colomban, ils voient en lui un symbole de continuité, mais aussi de renouveau et d’ouverture aux autres communautés.

"On a besoin de lui pour ramener tout le monde"

“Dans toutes les églises, la communauté wallisienne s’investit, elle est toujours là, mais je pense qu’on a besoin de lui pour ramener tout le monde", poursuit Anamalia Mauga-Pognon. Ordonné il y a trois mois, le père Khen Boarat a grandi à Tindu, “avec cette communauté wallisienne et futunienne. J’ai pu apprendre à la connaître, à apprécier ses richesses”, indique-t-il, acceptant d’incarner une main tendue au-delà des communautés.