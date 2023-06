VIDÉO. Du théâtre forum pour lutter contre les discriminations

Mimer des scènes de discriminations à la maison, dans la rue, à l’école. C’est ce qu’ont proposé les comédiens de la compagnie Lyades, ce mercredi après-midi, à la médiathèque de Dumbéa. La formule proposée s’appuyait sur le théâtre forum, afin de multiplier les échanges avec le public.

Maurice Violton (édité par Cécile Rubichon) •

Préférences sexuelles, ethniques, religieuses, entre hommes et femmes... Les discriminations sont nombreuses. Et c’est par le biais de petites saynètes, jouées une première fois, puis une seconde, cette fois en cherchant l'interaction du public, que le débat a pu naître de façon souvent drôle, mercredi, à la médiathèque de Dumbéa. Des échanges apaisés sur des thèmes délicats. Et "si après cette prestation de la compagnie Lyades, chacun en parle dans son entourage, alors on aura gagné", remarque Julie Marquet, psychologue scolaire, qui animait les discussions.

La culture, une arme efficace

Joshua Poaniewa est lui animateur jeunesse à la mairie de Dumbéa. Les discriminations, il connaît. Pour lui, c’est un fléau à combattre le plus tôt possible, dès le plus jeune âge. Il en est sûr : l’art et la culture sont une arme très efficace.