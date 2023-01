VIDÉO. Quand la Calédonie se retrouve dans "Avatar : la voie de l'eau"

Treize ans après le triomphe d'Avatar, plus gros succès cinématographique de tous les temps, Avatar 2 remplit à son tour les salles obscures du monde entier. Et sans surprise, la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à cette vague bleue. Il faut dire que les paysages et certaines problématiques du film rappellent le Pacifique.

Caroline Antic-Martin et Claude Lindor (Sophie Boltz) •

Des lycéens ont tellement aimé Avatar 2 qu’ils reviennent pour accompagner une amie. Comme eux, des milliers de Calédoniens se pressent depuis le 16 décembre pour découvrir le deuxième volet de cette fable futuriste réalisée par James Cameron. Dans ce complexe, 34 séances sont proposées ce week-end, en français, anglais, 2D et 3D.

Et c’est parti pour 3h10 de grand spectacle. Il raconte le combat de Jake et des siens pour protéger leur monde et leurs valeurs."Cette fable écologique touche au coeur les Calédoniens sur les liens qui unissent une famille mais aussi sur les enjeux à préserver la nature et l’environnement dans lequel les Navi vivent, explique Lionel Terrisse, directeur du complexe MK2 Dumbéa. Dans le premier opus, c’était autour de la forêt et dans ce deuxième opus, c’est préserver le lagon."

"Tout est beau et il y a des messages importants"

Des thèmes qui trouvent évidemment un écho auprès des Calédoniens, d’autant que beaucoup d’éléments du film - paysages, tatouages, valeurs véhiculées, sont manifestement inspirées de l’Océanie. "Tout est beau et il y a des messages importants", estime une spectatrice. Le film "est magnifique, selon une autre. Il y a énormément de valeurs qui sont transmises : familiales, humanitaires, environnementales. C’est trois heures, mais on ne voit pas le temps passé. Il faut aller le voir." Une cinéphile retrouve la Calédonie à travers "certaines scènes, comment les gens vivent, et ce que les gens transmettent : le partage."

Ils ont aimé et ils ne sont pas les seuls ! Trois semaines après sa sortie, Avatar 2 a déjà engrangé plus d’un milliard et demi de dollars de recettes et continue de remplir les salles. Un troisième volet - d’ores et déjà en préparation - sortira en décembre 2024.