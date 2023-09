EN IMAGES : vous reprendrez bien un petit ver ?

La fête du ver de bancoule bat son plein à Farino ce dimanche 10 septembre. L'occasion de goûter au fameux ver avec une touche de pastis et de beurre maître d'hôtel. A la fois juteux et croustillant, il peut être cuit à toutes les sauces.

Noémie Dutertre, Anne-Claire Lévêque et William Lecren •

C'est le rendez-vous incontournable pour les amateurs de ce mets exceptionnel : le ver de bancoule. Jusqu'à 15 heures, à Farino, vous pouvez découvrir cette larve d'insecte qui peut être cuit à toutes les sauces.

Le petit ver à déguster. • ©Anne-Claire Lévêque / NC la 1ère

La recette de mamie Fogliani

À la fois juteux et croustillant, c'est mamie Fogliani qui a imaginé la recette du ver sauté au pastis et beurre maître d'hôtel. Sa nièce perpétue la tradition.

La nièce de mamie fogliani râpe le coco. • ©Anne-Claire Lévêque / NC la 1ère

Une technique éprouvée pour râper. À voir ci-dessous.

Le coco est râpé par la nièce de mamie Fogliani, figure de Farino. • ©Anne-Claire Lévêque / NC la 1ère

On ne sait pas exactement combien il y a de vers dans chaque tronc de bancoulier : des années on a 2000, des années 500 ! Ghislaine Arlier, présidente de l'association du marché de Farino

Mais est-ce qu’il y en aura assez pour tous les visiteurs ? La réponse de Ghislaine Arlie, la présidente de l’association du marché de Farino. "On ne sait jamais à l'avance combien on aura de vers de bancoule. On ne sait pas exactement combien il y a de vers dans chaque tronc de bancoulier : des années on a 2000, des années 500 !"

Des petits vers dans le coco. • ©Anne-Claire Lévêque / NC la 1ère

Dégustation du ver de bancoule

Chaque année, les badauds se bousculent pour avoir un ver cuit. Première dégustation à midi, la deuxième à 13 heures. Découvrez aussi les concours de fouillage et de bouffage, à 10h30 et 13h30, animés par Ghislain Santacroce.

Dégustation pour tous à partir de midi ! • ©Anne-Claire Lévêque / NC la 1ère

De nombreux stands de produits locaux. • ©Anne-Claire Lévêque / NC la 1ère

Dans chaque stand, les recettes sont différentes. Mais il faut savoir que seul, sans additif, le ver n'a pas de goût.

Des artisans locaux pour se régaler. • ©Anne-Claire Lévêque / NC la 1ère

La fête du ver de bancoule ferme à 15h.