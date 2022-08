Le marché de Farino fait vivre le souvenir de Mamie Fogliani

Deux ans déjà qu’Eliane Obry s’est éteinte, à l’âge de 81 ans. Celle que le pays connaissait sous le nom emblématique de Mamie Fogliani vit toujours dans le cœur des Calédoniens, à commencer par les organisateurs et habitués du marché organisé chaque mois à Farino. Celui de ce dimanche lui a rendu hommage.

Incontournable et indémodable, le marché organisé chaque deuxième dimanche du mois devant la mairie de Farino. Mais ce 14 août, il y régnait une atmosphère particulière. Voilà deux ans qu’est décédée Eliane Obry, connue d’un bout à l’autre de la Calédonie en tant que Mamie Fogliani. Une femme passionnée de cuisine, associée à une table de sa petite commune et surtout au marché qu’elle a initié il y a environ trente-cinq ans. A l’époque, le but était de permettre aux habitants de se faire un petit pécule en vendant sur place leurs produits.

La pluie a épargné cette édition. • ©Lizzie Carboni / NC la 1ère

"Ce marché, c’est toujours le sien", comme dit sa fille Ghislaine Arlie. Habitants comme touristes en ont profité pour faire le plein de plantes, saucissons de cerf, achards, sirop de pomme-liane, poisson fumé…

Sirop, gelée et achards, au marché de Farino. • ©Lizzie Carboni / NC la 1ère

Et même en livres regroupant des recettes de Mamie Fogliani, que ses arrière-petits-enfants proposaient à la vente.

Ces arrière-petits-enfants de Mamie Fogliani proposent ses livres de recettes. • ©Lizzie Carboni / NC la 1ère

