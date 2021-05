La première Lafoyenne au profit de la Ligue contre le cancer

Mathieu Ruiz-Barraud (Caroline Moureaux) •

La plage de Ouano accueillait ce samedi 8 mai la première édition de la Lafoyenne. Près de 2000 personnes sont venues déambuler entre les stands et la moitié a pris part à l’une des deux courses. L’association Les Nanas du cœur, qui organisait cette journée, a choisi de mettre en avant la Ligue contre le cancer.

Des participants solidaires

Il n’y avait pas de soleil ce matin à Ouano et la baignade était interdite à cause d’un risque requin. Mais l’important n’était là pour les coureuses venues pour montrer surtout leur solidarité.

" Dans ma famille j’ai eu des personnes atteintes du cancer. C’est important de se serrer les coudes parce que c’est une maladie qui aujourd’hui est encore bien présente" explique une participante.

©Louis Perin

Mieux se faire connaître en Brousse

Au cœur des attentions, la Ligue contre le cancer. C’est cette association qui a été choisie pour la première édition de la Lafoyenne. Pour Jean-Maurice Sotirio, son président, il s’agit d’une belle opportunité pour se faire mieux connaître en Brousse.

" C’est une première que nous faisons ici à La Foa, et ça permet aussi de rencontrer les personnes de ce village. Et du coup, ça nous donne l’occasion de présenter ce que l’on fait, ce que l’on met en place".

Anne-Laure Desouches est secrétaire de l’association les Nanas du cœur, organisatrice de l’événement. Pour elle, le choix de la Ligue contre le cancer aura été naturel… mais il n’est pas permanent.

" Il fallait choisir une première association à aider, et comme on a eu toutes des événements récents liés au cancer, c’est venu un peu comme une évidence" confie-t-elle. "Mais on n’est pas spécialement pros du cancer, on aura d’autres causes à défendre prochainement. Mais cette année, c’est la Ligue contre le cancer".

Un tour de Calédonie en motomarine

Les fonds de la journée serviront à la Ligue contre le cancer, mais pas que, puisqu’une partie ira à l’organisation d’un tour de Calédonie en motomarine 100 % féminin au mois d’octobre. Un autre événement caritatif, de plus grande ampleur et aussi au profit de la Ligue contre le cancer.

Le reportage de Louis Perin et Claude Lindor