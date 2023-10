VIDEO. Un bilan positif après douze jours de Service national universel à La Foa

Une cinquantaine de jeunes ont passé douze jours à La Foa pour le Service national universel. Au programme : un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général. Celui-ci s'adresse à tous les jeunes volontaires de 15 à 17 ans.

Erik Dufour et Franck Vergès (Noémie Dutertre) •

Gestes de premier secours, cohésion sociale, mission d'intérêt général... Pendant ces deux semaines de Service nationale universel (SNU), à l'internat provincial de La Foa, des jeunes de 15 à 17 ans ont été initiés à de nombreux ateliers.

Au quotidien, ils ont côtoyé les militaires et se sont renseignés sur leurs différents métiers. "Le premier jour je voulais partir, c'était trop strict pour moi", confie Lyza Dziuk, 16 ans. D'autres ont "appris beaucoup de choses", explique Gabriel Taboui-Ravis, 17 ans :" plus tard je veux être maître-chien parachutiste, j'ai pu poser plein de questions."

Des métiers pour l'avenir

Le SNU aura aussi permis des rencontres entre les jeunes. Des sorties au fort Téremba et à la mine de Tiébaghi ont notamment été organisées. Le général Yann Latil explique les objectifs de ces deux semaines : "on leur montre comment l'armée s'organise, comme pour les catastrophes naturelles ou encore dans la lutte contre la pêche illégale."

Certains ont trouvé leur voie pour l'avenir. "Je vais m'engager dans la marine. Peut-être aller plus loin dans les études et devenir infirmière", s'enthousiasme Lowenna Waitulukina, 16 ans. Le service national universel est un engagement volontaire autour de la cohésion sociale avec, au programme, un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général.