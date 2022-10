Cannabis : importante saisie dans le Grand Nouméa

La brigade de surveillance extérieure des douanes a découvert, ce mercredi 12 octobre, une culture d’herbe de cannabis à l'intérieur d'un pavillon. Pas moins de 31 pieds de cannabis, soit 12 kg d'herbe, ont été saisis.

Noémie Dutertre •

31 pieds de cannabis représentant un poids total de 12 kg d’herbe, des sachets conditionnés d’herbe séchée, un gramme de MDMA ainsi qu’une somme d’argent de 447 000 F en petites coupures ... C'est le butin retrouvé par la brigade de surveillance extérieure des douanes, ce mercredi 12 octobre, dans un pavillon du Grand Nouméa.

L’occupant de l’habitation exploitait quatre chambres de culture dotées de lampes puissantes, d’un extracteur d’air, de plusieurs ventilateurs et de différents types d’engrais sélectionnés pour optimiser sa production. Ce type de plantation est aussi appelée culture "indoor". Le matériel destiné à cette production, également saisi, représente un investissement à hauteur de 400 000 F.

250 à 300 000 F par mois

Le mis en cause âgé de 28 ans (sans aucun antécédent judiciaire) a admis avoir débuté cette culture depuis trois ans, lors de ses auditions. Il a d’abord produit pour sa consommation personnelle, avec un faible volume, puis à une échelle plus importante à des fins de revente auprès d’une douzaine de clients. Il estime sa récolte annuelle à « 3kg de produits finis » et des gains situés entre 250 000 F à 300 000 F par mois, ce qui correspond à la somme d’argent saisie.

Placé en garde à vue à l’issue de la rétention douanière, l'homme est poursuivi pour détention et importation de marchandises prohibées en contrebande. Il risque une peine d’emprisonnement de 10 ans et une amende pénale maximale de 900 millions de francs.