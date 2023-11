Dans le Grand Nouméa, l'association Valentin Haüy en quête d'un nouveau local

Fondée en 1979, l'organisation qui vient en aide aux malvoyants et aux non-voyants devra rendre les clefs de son local à la fin du mois de novembre. C'est pourquoi il lance un appel pour trouver un nouveau chez-soi.

Julie Straboni avec Loreleï Aubry •

L'association Valentin Haüy risque de voir ses activités compromises dès la fin mois, faute de local. Celui de la rue Charleroi, qu’il occupait jusqu'alors à la Vallée-des-colons à Nouméa, va être vendu par ses propriétaires. Il y a donc urgence. Le bail arrive à échéance dans une semaine et l'association au service des non-voyants peine à trouver un espace adapté.

Des besoins précis

Le projet de déménagement a été détaillé dans un document par un bénévole. Pour poursuivre ses activités, l’association explique chercher des locaux adaptés dans le Grand Nouméa, idéalement accessibles de plain-pied, avec un éclairage naturel et un éclairage artificiel de qualité. Les ouvertures intérieures seront de grande largeur pour permettre la circulation de personnes à mobilité réduite.

Les besoins du comité Valentin Haüy sont bien définis : des bureaux, une salle informatique, des salles d’activités, de musique, une bibliothèque sonore et une cuisine. Une salle de réunion serait la bienvenue, ainsi qu’une salle de repas et de repos, et une buanderie. En bonus, une réserve, des sanitaires pour le personnel, une salle de bien-être. Dans un monde idéal, le nouveau local s’étendrait sur près de 400m² en comptant les dégagements pour permettre l’accès à tous.

Un acteur important dans le monde du handicap

Sur le territoire, on estime entre 2500 à 3000 déficients visuels. Autant de personnes en besoin de soutien. Et en la matière, l'association Valentin Haüy assure un rôle majeur en les aidant notamment à sortir de leur isolement via une multitude d'activités et en leur apportant un accompagnement personnalisé. Outre ces missions, l'association travaille également à un nouveau projet, celui d'ouvrir un service d'accompagnement à la vie sociale, dès mars 2024.