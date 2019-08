PSIG : quelle formation au quotidien ?

Leur secteur opérationnel : Païta, Dumbéa et le Mont-Dore. En 2018, cette unité a effectué 75 interpellations en flagrant délit et elle a récupéré 24 véhicules volés. Au total sur l'année, l'unité a procédé à 821 opérations soit une augmentation de +15% par rapport à 2017.Pour être opérationnel, lors de leurs interventions, les hommes du PSIG s'entraînent régulièrement : exercice de combat, apprentissage des techniques de menottage et de tir par arme à feu etc.