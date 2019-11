L’habitat dans le viseur de la Province Sud

L'exécutif de la Province Sud modifie le code de l'habitat, afin de faciliter l'accession à la propriété. Le projet de délibération présenté ce jeudi en assemblée de Province a été voté à l'unanimité.

Coralie Cochin et Patrick Nicar (A.M) •

Relancer l'activité du BTP

Des logements sociaux Océaniens

Des objectifs chiffrés pour 2020-2021

La mesure poursuit deux objectifs principaux : l’aide à destination de 480 logements sur les deux prochaines années et la relance du secteur du bâtiment. Le premier volet de ce projet de dynamisation du secteur du bâtiment, concerne l’accession à la propriété. 500 000 francs cfp d’aide supplémentaire seront accordés pour les dossiers déposés avant fin 2021 et une subvention de 500 000 francs cfp sera également attribuée pour les projets avec des investissements dits « verts » comme les chauffe-eaux solaires ou les isolations.Des coups de pouces pour lesquels les critères d’éligibilité devraient être assouplis et les démarches simplifiées. « Aujourd’hui il y a encore trop de Calédoniens qui ont la capacité d’emprunter mais qui n’étaient pas éligible parce que les conditions étaient trop restrictives concernant l’aide ou des procédures administratives trop complexes. Dans les dernières années, on voit qu’il y a 50% de demandes en moins et 75% des dossiers qui sont rejetés », affirme Gil Brial, vice-président de la Province Sud, en charge du logement social.L’autre volet de ce texte, porte sur l’aide à la rénovation pour les Calédoniens propriétaires de leur logement. Elle sera apportée sous forme d’avance remboursable, à taux zéro. Il s’agit d’augmenter le plafond de ressources, pour bénéficier de ce dispositif. « Il y a des personnes aujourd’hui comme les personnes âgées, qui n’ont pas la capacité de re-mobiliser des emprunts pour améliorer leurs conditions de vie, ou qui ont des pertes de mobilité et qui n’ont pas la capacité de financer les travaux nécessaires pour modifier les baignoires en douche ou rendre les portes plus accessibles », ajoute l’élu.Avec ce nouveau dispositif, l’exécutif de la Province Sud espère entre autre relancer l’activité du BTP. Selon ses estimations, pour 1 million de francs d’aides, ce sont 10,7 millions de francs cfp de retombées pour le secteur. Un argument qui semble avoir convaincu en assemblée de Province puisque le projet a été voté à l'unanimité. Une aide provinciale contractualisée dans le cadre des contrats de développement, à hauteur de 25% pour la Province Sud et 75% pour l’Etat.« À moyen terme, on veut pouvoir proposer un dispositif pour lequel on travaille davantage sur des logements sociaux adaptés à notre mode de vie, tourné vers l'extérieur. Avec par exemple un bout de terrain pour pouvoir faire ses plantations. Il faut également mener un plan ambitieux de résorption des squats, pour lequel on se donne vingt ans pour les supprimer entièrement. Mais il faut aussi être capable de proposer des solutions de relogement à ces populations qui sont dans des situations compliquées », affirme Gil Brial.