Écoles inondées à l'île des Pins, les élèves évacués

A peine arrivés, les élèves de l'île des Pins ont dû être renvoyés chez eux, ce vendredi 13 septembre, à Vao. Et pour cause : les locaux scolaires ont été inondés suite à un épisode pluvieux.

Les images sont impressionnantes. Un torrent d’eau qui dévale un talus et s’engouffre dans les salles de l’école maternelle Notre-Dame-des-Anges, à Vao, sur l’île des Pins. Face à des pluies diluviennes et aux inondations qui s’en sont suivies, les élèves petits et grands de Kunié ont dû être évacués, ce vendredi 13 septembre, au début de la journée de classe et de cours.

En raison des conditions météorologiques de ce jour sur Vao et à cause des risques d’inondations des salles, les élèves des trois établissements scolaires sont renvoyés à la maison. Etablissements scolaires catholiques de l’île des Pins

A l'île des Pins, le 13 septembre 2024, le terrain de sport de l’école primaire Saint-Joseph. • ©DR

Des inondations qui se sont produites en d'autres endroits du village, comme la mairie.

Inondation à Vao, à la mairie de l'île des Pins, le 13 septembre 2024. • ©Kamea

Thio et Yaté en vigilance jaune

Un avis de vigilance jaune est en vigueur ce vendredi matin, même si l’île des Pins n’est pas concernée. Il vise Yaté et Thio, “pour de fortes averses qui persistent ce matin”.