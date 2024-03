La Journée des droits des femmes joue les prolongations en Nouvelle-Calédonie

Le week-end après le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes continue à être célébrée, en Nouvelle-Calédonie. Même par temps de pluie. Elle a été marquée au Mont-Dore dans le sens d'une meilleure santé. Nouméa l'a à la fois relayée avec le festival Egalité sororité, et l'habituel Salon de la femme. Sans oublier une journée sportive à La Foa ou associative à Dumbéa.

Une première, en Calédonie. Un parcours de santé pluridisciplinaire proposé samedi, sur le complexe culturel et sportif de Boulari. Des salles ont été transformées en cabinets de consultation. 200 candidates étaient sélectionnées. Leur point commun ? Aucune n’a consulté de professionnel de santé depuis au moins cinq ans, alors que les maladies cardiovasculaires explosent chez les femmes.

C'est la première cause de mortalité chez la femme en France et dans le monde. On est alarmées par les chiffres chez les femmes de 45 à 55 ans. Le taux de maladies cardiovasculaires augmente dans cette proportion de patientes. Dr Souad Sediri, angiologue de l'association "Pour le cœur des femmes"

Miser sur la santé

Au Mont-Dore, la Journée internationale des droits des femmes s’est donc déclinée sur le thème du droit à la santé. Sous toutes ses formes, à commencer par la prévention des maladies. "Toutes les études montrent que les femmes sont des prescriptrices au sein du foyer, sur la bonne santé", remarque par exemple Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement. "Si elles sont elles-mêmes en bonne santé et passent les bons messages, ça va avoir une influence très positive sur la famille dans son ensemble." Malgré une météo exécrable, une bonne affluence a été enregistrée. Un public composé presqu’autant d’hommes que de femmes.

Cette journée organisée par le gouvernement et la mairie du Mont-Dore a été marquée par un défilé du créateur Olivier B. Il a rendu hommage aux femmes à sa manière, à travers ses robes.

Le Mont-Dore où une fresque dédiée à la grande artiste Joséphine Baker a été inaugurée ce samedi. Déployée sur la façade du centre culturel, elle est signée Virginie Purple et Guiz Poch'art.

Réfléchir à l'égalité et la sororité

À Nouméa, un collectif d'associations a proposé une série d'ateliers, d'animations et de conférences durant le tout premier festival Egalité sororité. Il a eu lieu à l'Art factory, près du quai Ferry, pour répondre "au besoin de célébrer la Journée internationale des droits des femmes en parlant d'égalité", a expliqué l'un des organisatrices, Maud Le Bar, samedi midi, dans le journal de Charlotte Mannevy. "C'est vraiment important d'avancer sur ses sujets, de réfléchir, de partager parce qu'il y a encore du travail à faire." Quant à la sororité, "la solidarité entre femmes", il fait référence à ce concept "très important dans le féminisme que face aux oppressions, c'est en se soutenant les unes les autres qu'on est plus fortes".

Sensibiliser pour mieux aider

À Dumbéa la voisine, ça se passait au parc Fayard. Là, une nouvelle association a organisé son premier événement de sensibilisation, samedi. L'association Pluriethnik Créons ensemble a été créée en octobre 2023. Elle entend venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs enfants. "Nous avons, de proche ou de loin, eu de personnes victimes de féminicides, [ou] qui subissent des violences au sein de leur famille, que ce soit des jeunes ou des mamans", explique Magali Flam, la secrétaire générale. L'idée, ne pas rester impuissant mais servir de relais. Deux membres de l’association accueillent également chez elles des personnes en situation d’urgence. En trois mois, Mikaëla a ouvert sa maison de Païta à trois familles, des femmes et leurs enfants, le temps de rebondir. Il est possible de rester cinq jours, voire plus.

Sport à La Foa pour marquer la JOurnée internationale des droits des femmes, le 9 mars 2024. • ©Cécile Rubichon / NC la 1ère

Se montrer sur tous les terrains

À La Foa, une journée d'activités sportives était organisée par la province Sud, samedi toujours. Une manière de créer "des espaces de relais sur le territoire", souligne Joane Païdi, responsable du Centre d'information droits des femmes et égalité, qui coordonnait l'évènement. Foot, hand, vélo, volley, karaté... Les associations sportives de la commune étaient au rendez-vous. D'autres ont fait le déplacement depuis le Grand Nouméa, par exemple l'Union rugby club de Dumbéa. "Le but est de montrer que les femmes peuvent être sur tous les terrains." Les sapeurs-pompiers ont voulu en donner la preuve en mettant en avant les femmes, majoritaires dans les effectifs à La Foa. Elles ont mené plusieurs démonstrations de secours afin de montrer leur savoir-faire.

"Prenez-soin de vous"

Enfin, un incontournable. Depuis vendredi et jusqu'à dimanche à 17 heures, le dix-septième Salon de la femme anime et remplit la maison des Artisans, à Nouméa. Environ 75 exposants mettent à l'honneur l'artisanat local, les créations ou encore les produits bien-être. Mot d'ordre : "Mesdames, prenez soin de vous." Un événement ponctué de nombreuses animations. Au programme pour le dernier jour, initiation au yoga, massage thaï, cours de sport, découverte de la somnothérapie holistique, défilé de créatrices ou concours "femmes de talents".