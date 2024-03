Ces Calédoniennes qui s'investissent pour la Journée internationale des droits des femmes

La Nouvelle-Calédonie n'a pas fini de marquer le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Alors que des rendez-vous sont posés ce samedi encore à travers le pays, aperçu des événements qui ont marqué la journée de vendredi.

Rédactions de NC la 1ère et Françoise Tromeur •

Le 8 mars, c’est tout le temps, comme dit le slogan retenu par la province Sud pour marquer l’événement cette année. D’ailleurs, elle continue ce samedi, la Journée internationale des droits des femmes. La preuve dans le programme du week-end.

Le premier festival Egalité sororité se tient à l'Art factory de Nouméa.

L'événement organisé par le gouvernement, en lien avec la mairie du Mont-Dore, se déroule au centre culturel de Boualari avec un focus sur la santé.

Le Salon de la femme bat son plein à Nouméa, à la Maison des artisans.

Une grande journée sportive est organisée au complexe sportif de La Foa…

Passage de flambeau

La Flamme de la paix s'est justement transmise de commune en commune, en fin d'année dernière. Une statuette comme un symbole contre les violences. Vendredi matin, une cérémonie pleine d'émotions a eu lieu à la mairie de Nouméa pour sa passation de la Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Zélande.



Le reportage d'Erik Dufour et Nicolas Fasquel

©nouvellecaledonie

Échanges à travers le pays

Le thème de cette journée internationale des droits des femmes a une dimension économique : "Investir en faveur des femmes: accélérer le rythme". Il a été relayé tel quel à plusieurs endroits, donnant lieu à des témoignages, des prises de paroles et des échanges pour aller de l'avant. Comme au centre culturel de Pomémie, à Koné, à l'initiative de la province Nord.





À Hienghène, une vingtaine d'exposantes étaient invitées par la Fédération des associations de femmes à partager un moment tout en évoquant l'histoire des droits des femmes.



Un reportage de Géraldine Louis.

Le dispositif de familles d'accueil va reprendre

Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement était l'invitée du journal télévisé de ce vendredi 8 mars. Elle est notamment revenue sur les violences faites aux femmes, la Nouvelle-Calédonien étant l'un des territoires français les plus touchés proportionnellement à son nombre d'habitants. Entre 2019 et 2023, le Haut-commissariat y a enregistré une augmentation de 91% des violences intrafamiliales.

"Nous avons besoin d’une étude pour savoir quelle est la part de libération de la parole et d’augmentation des faits dans ce chiffre", souligne Isabelle Champmoreau. "De plus en plus de femmes portent plainte mais il faut que ça augmente", poursuit-elle, incitant les victimes à pousser la porte des institutions et des associations. Ou à appeler le 05 30 30 (SOS violences). "Briser le silence, je crois que c'est la première étape."

Elle a également annoncé que le dispositif de familles d'accueil, coordonné par SOS écoute et mis en place avec les mairies et les coutumiers, allait reprendre. "Il a été suspendu pour des raisons de responsabilité juridique."

Ce sont les générations qui arrivent qui vont être responsables d’avoir une autre conception du droit des femmes, du respect de son propre corps et du respect de l’autre. Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement

La représentante du gouvernement assure que renforcer le maillage de la prise en charge est une priorité. Tout comme la prévention, notamment dans les établissements scolaires.

Isabelle Champmoreau était interviewée par Stéphanie Chenais.