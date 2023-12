La province Sud va payer une partie des billets d’avion des étudiants non-boursiers

Sur les 1 190 étudiants originaires de la province Sud partis poursuivre leurs études dans l’Hexagone, 720 ne bénéficieraient d’aucune aide au transport. Ça va changer en 2024. Une aide vient d’être votée.

Cécile Rubichon (avec Steeven Gnipate) •

Les étudiants non-boursiers qui effectuent leurs études dans l’Hexagone, en Europe, au Canada, aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande vont désormais avoir droit à une aide de la province Sud pour les aider à financer leurs billets d’avion. En plus de l’aide à l’accueil, d’environ 40 000 F, “tous les deux ans, ils pourront obtenir un coupon de réduction à présenter dans une agence de voyage agréée par la province Sud”, explique Sonia Backès, la présidente de la province Sud, ce jeudi soir, au journal télévisé de NC la 1ère.

Les explications d'Angela Palmieri et Marion Thellier en vidéo :

©nouvellecaledonie

Pour l’Europe, le Canada et les Etats-Unis, l’aide sera de 120 000 F pour un aller simple, 200 000 F pour un aller-retour. Pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, elle sera de 35 000 F pour un aller simple, 50 000 F pour un aller-retour. “Comme il s’agit de l’argent du contribuable, en contrepartie, ils devront s’engager à faire un stage ou une activité rémunérée d’au moins deux semaines ou 60 heures de bénévolat”, précise Sonia Backès.

Montant total : 149 millions de francs

La mesure a été adoptée ce mercredi en assemblée de province Sud. Coût total estimé : 149 millions de francs pour 720 jeunes dont les parents ont des revenus supérieurs aux seuils d’obtention des bourses de la province ou de l’Etat. La décision vise à compenser la hausse des prix des billets d’avion et l’inflation qui empêcheraient certaines familles de pouvoir payer un aller-retour à leur(s) enfant(s) partis étudier loin.

Maintenir les liens

“Avec deux salaires moyens, payer 200 000 F ou 250 000 F pour un enfant, c’est très difficile, voire impossible. D'autant que les frais de scolarité et de logement coûtent également très cher”, développe la présidente de la province Sud. “Ces étudiants ne rentrent pas, ce qui est très triste pour les familles, mais on s’est aussi rendu compte que beaucoup finissaient par décrocher parce qu’ils étaient séparés depuis trop longtemps de la Nouvelle-Calédonie”, poursuit-elle, évoquant des échecs. La délibération évoque également l’importance de maintenir les liens pour espérer voir ces jeunes rentrer et participer au développement économique du territoire.