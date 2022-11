Accident mortel de Plum : enquête ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires

Dimanche dernier, au Mont-Dore, un choc frontal a coûté la vie à un bébé d'un an et demi. La grand-mère, qui conduisait le véhicule percuté, est toujours hospitalisée. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires aggravés par un état alcoolique.

Lizzie Carboni •

L'information a été confirmée par le procureur de la République : une enquête est ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires, aggravées par l'état alcoolique, dans l'accident de Plum. Les forces de l'ordre tentent toujours d'établir les circonstances exactes de ce drame, qui a coûté la vie à un petit garçon âgé d'un an et demi. Dimanche dernier, la petite victime et sa grand-mère circulaient dans le col de Plum lorsqu'un véhicule arrivant en face les a percutées. A ce jour, les deux conducteurs sont toujours hospitalisés.

