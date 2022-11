Alerte requin au Mont-Dore : baignade et loisirs nautiques interdits près du ponton des Dauphins

Principe de précaution déclenché, à la limite du Vallon-Dore et du Mont-Dore Sud : après signalement d'un requin, la baignade à hauteur d'une plage aménagée et les activités nautiques sur ce plan d'eau ont été interdites pour soixante-douze heures.

Françoise Tromeur •

Nouvelle alerte à la présence de requin. Cette fois, c’est la mairie du Mont-Dore qui a pris ses précautions, après l’appel à vigilance sur le littoral de Koumac fin octobre, ou encore l’interdiction déclenchée cette semaine pour la rivière Dumbéa. "En raison de la présence d’un requin", la baignade et les activités de loisirs nautiques sont interdites de façon temporaire "sur une distance de 300 mètres aux abords" d’une plage en particulier.

Bord de mer aménagé

Elle se trouve dans la partie Sud, à la limite du Vallon-Dore et du quartier Mont-Dore Sud. On parle ici du bord de mer aménagé avec des tables de pique-nique, à côté de la salle des communautés, du ponton et de la maternelle Les Dauphins, en face de l’îlot Bailly. Un endroit qui s’avère fréquenté ces jours-ci, le week-end mais aussi en semaine, puisque plusieurs familles y passent le déjeuner du midi avec les écoliers des deux établissements voisins. L’interdiction est valable jusqu’à samedi midi.