Braquage à la station du Pont-des-Français, deux hommes interpellés

Le 18 avril, la station-service du Pont-des-Français, à une entrée du Mont-Dore, subissait un vol à main armée visiblement bien préparé. Deux mois plus tard, ce mercredi 21 juin, deux personnes ont été interpellées lors d'une action commune de la gendarmerie et la police.

Françoise Tromeur •

C'est ce que les forces de l'ordre appellent une opération d'envergure. L'interpellation survenue ce mercredi 21 juin, à un endroit qui n'a pas été précisé, a mobilisé l'antenne du GIGN, les gendarmes de la compagnie de Nouméa ou encore le maître-chien de la compagnie de Koné, en collaboration avec le RAID et la brigade anti-criminalité de la police nationale. Interpellation qui a mené à la garde à vue de deux hommes mis en cause pour le braquage, visiblement bien préparé, survenu au Mont-Dore le mardi 18 avril, autour de 2 heures du matin.

Haches et canon scié

Cette nuit-là, la station-service Mobil ouverte 24 heures sur 24 au Pont-des-Français voit son entrée forcée par deux personnes au visage dissimulé. Menacés par ce qui s'avèrera une arme à feu à canon scié et deux haches, les deux employés sont contraints de leur remettre du tabac et de l'argent de la caisse, pour un préjudice estimé à plus de 300 000 francs. C'est encore choqués qu'ils préviennent la gendarmerie, dont la section de recherches se lance dans une enquête ardue. Exemple notable de collaboration inter services, donc, avec des informations corroborées par la police. A la justice, désormais, de prendre le relais dans cette affaire criminelle.