Caillassages au Mont-Dore : un mineur en détention provisoire

Un mineur a été placé en détention provisoire pour avoir jeté des pierres sur des agents de la police municipale du Mont-Dore le 31 mars 2023.

Sophie Boltz •

Deux mineurs, âgés de 17 ans et domiciliés à Saint-Louis, ont été déférés devant le parquet ce mercredi pour avoir projeté des pierres le 31 mars 2023. C’est ce qu’a fait savoir ce jeudi le procureur de la République, Yves Dupas, dans un communiqué.

Le 31 mars, un véhicule de police transportant trois agents, qui circulait sur la voie routière, a été visée par une pierre. Il a été atteint à à la portière arrière. Selon le procureur, l’auteur de ces faits faisait partie d’un groupe de cinq individus marchant le long de l’axe routier.

Peu de temps après, un véhicule de tourisme a aussi fait l’objet d’un caillassage. Les individus ont pris la fuite, indique le procureur. Un vêtement contenant une pièce d’identité appartenant à l’un des mineurs a toutefois été retrouvé sur les lieux.

De multiples antécédents judiciaires

Le premier auteur présumé, qui a reconnu avoir caillassé le véhicule de police, a été convoqué devant le tribunal pour enfants à une audience courant avril 2023. Il y répondra des faits de “dégradation grave d’un véhicule administratif de la mairie du Mont-Dore et de violences sans incapacité de travail sur trois agents de la police municipale”, précise le procureur. Il a été placé "en détention provisoire sur ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur réquisitions du parquet, ajoute-t-il. Le mis en cause présente de multiples antécédents judiciaires, notamment pour des faits de violences volontaires, précise le procureur."

Le second mis en cause, qui a reconnu, lors de sa garde à vue, avoir visé le véhicule de tourisme avec une pierre, faisait l’objet "d’une convocation devant le tribunal pour enfants, avec placement sous contrôle judiciaire"