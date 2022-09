Ces nuisances sonores qui perturbent la quiétude du Mont-Dore

Au Mont-Dore, les nuisances sonores s’avèrent la première cause des appels relevés par la police municipale : en 2021, elles représentaient 955 faits enregistrés. La mairie explique avoir fait une priorité de la lutte contre ce trouble de voisinage.

Brigitte Whaap et Cédric Michaut (Françoise Tromeur) •

Des habitants qui protestent contre une musique jugée trop forte et des cris ? Un cas typique de plainte pour nuisances sonores, ce week-end, au Mont-Dore. Elle va entraîner l’intervention d’une équipe de la police municipale accompagnée de la gendarmerie. A leur arrivée, les riverains concernés ont déjà baissé le son. Pour être sûr que cela ne se reproduise pas, une patrouille passera de nouveau dans la journée. Mais ça pourrait tout aussi bien être le bruit d’une débroussailleuse jugé dérangeant, des aboiements intempestifs de chien, de la sono… "Les nuisances sonores constituent les faits les plus importants et les interventions de police les plus importantes", résume Stéphane Bonnard, adjoint au directeur municipal de la sécurité.

On est de l’ordre de 950 à mille interventions de la police municipale pour ce type de faits, chaque année, depuis trois ans. Stéphane Bonnard, mairie du Mont-Dore

Ces nuisances sonores, la mairie du Mont-Dore les a encadrées dans un arrêté de 2007. Selon leur nature, leur niveau ou encore leur aspect répétitif, les contrevenants s’exposent à des sanctions qui peuvent aller d’une simple amende à une convocation devant le tribunal.

Schéma directeur de la tranquillité publique

Tout ça s’inscrit dans un schéma directeur de la tranquillité publique que le Mont-Dore élabore. Pour recueillir l’avis des habitants sur le sujet, quatre ateliers de concertation vont être organisés début octobre. L’idée est de réunir administrés et et professionnels acteurs de cette fameuse tranquillité publique. A l’agenda :

mardi 4 et 11 octobre, de 18 heures à 20h30, salle des communautés du Vallon-Dore

jeudi 6 et 13 octobre, de 18 heures à 20h30, à l’hôtel de ville à Boulari.

Inscription sur le site de la mairie ou en appelant le 41 01 82.