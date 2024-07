Crise en Nouvelle-Calédonie. Au Mont-Dore, le nouveau fonctionnement des navettes maritimes a pris de court certains passagers

Au Mont-Dore, depuis ce 4 juillet, la province Sud met en place des navettes maritimes avec des créneaux dédiés aux passagers prioritaires vers la Moselle, à Nouméa. Des personnes qui doivent rejoindre leur lieu de travail, leur établissement scolaire ou se rendre chez le médecin. Mais elles doivent désormais justifier de leur situation par une attestation, faute de quoi il faut payer 500 francs. Une nouveauté qui a perturbé certains habitants ce jeudi matin.

Ils sont tous les matins très nombreux, à patienter de bonne heure pour pouvoir prendre la navette. Un transport maritime pour contourner la RP1 qui traverse le Mont-Dore. Deux créneaux sont désormais entièrement réservés aux personnes prioritaires, entre 6h30 et 8 heures au départ du Vallon-Dore, et à 16 heures au départ de la Moselle à Nouméa. Pour les autres déplacements non prioritaires, la navette devient payante. Chaque trajet sera facturé 500 francs.

Un dispositif annoncé par la province Sud ce mercredi.

Seulement pour Moselle

Des nouveautés qu'il a fallu détailler, ce jeudi matin, sur place, au wharf du Vallon-Dore. "Effectivement, les navettes sont payantes à partir d'aujourd'hui pour Moselle uniquement", explique Sylvana Koroma, agent de la province sud affectée à la surveillance des navettes, aux passagers du jour. "Boulari n'est pas concerné par le paiement. C'est uniquement pour Moselle et pour les personnes qui ne sont pas prioritaires. Sont prioritaires tous les travailleurs, les étudiants, les personnes qui ont un rendez-vous médical. Bref, tous ceux qui pourront apporter la preuve qu'ils ont des priorités sur Nouméa."

Présenter son attestation ce jeudi soir

Un premier jour qui a demandé un peu d'organisation. Certains Mondoriens n'avaient pas d'attestation de leur employeur à présenter. "On le prend en considération", assure Sylvana Koroma. "On leur demande leur badge, par exemple, ou un mail qu'ils ont envoyé avec leur signature. On est agile, aujourd'hui. Et puis, il y en a certains qu'on voit depuis huit semaines, donc on les connaît. On les laisse passer et ce soir il faudra qu'ils se munissent de leur attestation."

Manque de communication

Pourtant, certains habitants étaient très étonnés ce jeudi matin et regrettent un manque de communication. "On est arrivé là à 5 heures en pensant que c'était pareil. Et à 8 heures, ils nous disent qu'il faut faire la queue. Ils nous ont dit d'aller payer là-bas, mais on ne bouge pas, sinon on va refaire la queue. Et à quelle heure on arrive à Nouméa, après ?", s'agace cette femme. "Ils auraient pu laisser passer le week-end, ou mieux s'organiser."

Pas de remboursement

Un avis partagé par cet homme. "Il faut bien s'organiser et pas bousculer les gens comme ça, du jour au lendemain. Nous, on attend depuis 5 heures déjà. C'est comme ça que les gens, ils vont disjoncter, après." L'achat de billets est possible toute la journée dans les zones de départ, avec Sud Tourisme, à la Moselle et au Vallon-Dore. La carte bancaire et les espèces sont les seuls modes de paiement acceptés. Aucun remboursement ne sera possible.