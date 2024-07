INFORMATIONS PRATIQUES. Deux écoles reprennent au Sud du Mont-Dore et trois à Nouméa

Partager :

L'école reprend après sept semaines d'interruption, au Vallon-Dore, à la maternelle Les Dauphins et à l'école élémentaire. Il va falloir cohabiter avec les navettes maritimes et les barges alimentaires. Rentrée aussi dans les écoles nouméennes Cosnier, Lomont et Petit Poucet. NC la 1ère fait le point sur les informations pratiques ce mercredi 3 juillet.

Attention à l'endroit où on se gare, ce mercredi, au Vallon-Dore, au niveau du wharf, car les deux écoles mondoriennes voisines font leur rentrée. Reprise aussi pour l'école de Nouville, Lomont à Normandie et Le Petit Poucet de la Vallée-du-Tir. Côté transports, pas de pont aérien, et Aircalin a détaillé les vols autorisés jusqu'au 21 juillet… NC la 1ère rassemble les informations pratiques pour le mercredi 3 juillet. Des infos pratiques à consulter aussi ici. Les établissements scolaires fermés ou bien ouverts À Nouméa, trois nouvelles écoles publiques reprennent à partir de ce mercredi : Amélie-Cosnier (Nouville), Adrienne-Lomont (Normandie) et Le Petit Poucet (Vallée-du-Tir). Cantine assurée. Guy-Champmoreau à Tuband, Mathilde-Broquet aux Portes de Fer et Albert-Perraud à Magenta aérodrome demeurent fermées, ainsi que les écoles de Rivière-Salée, la presqu’île de Ducos et de Montravel. Pour ces écoles, le personnel enseignant assure une continuité pédagogique. Au Mont-Dore, réouverture de l’école élémentaire du Vallon-Dore et la maternelle Les Dauphins ce mercredi. Attention au plan de stationnement, les places sont partagées avec les usagers des navettes maritimes. Puis reprise de la maternelle Les Coccinelles, à La Coulée, vendredi. L’école La Briquèterie, au Vallon-Dore, fera une rentrée progressive : vendredi, réouverture pour les élèves du cycle 3 ; lundi, élèves du cycle 3 et du cycle 2 ; mardi, tous les élèves. Cantine et garderie, matin et soir, dans toutes les écoles ouvertes. Rappelons que le groupe scolaire de Plum accueille les élèves depuis le milieu de semaine dernière. Deux écoles demeurent fermées au Mont-Dore : le groupe scolaire de Saint-Michel et La Rizière, à La Coulée. À Boulouparis, les écoles restent fermées toute la semaine compte tenu de manifestations politiques annoncées dans le village. À Dumbéa, "quatre établissements scolaires demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre, car ils ont subi des dégradations importantes ou que les conditions de sécurité ne sont pas remplies", a indiqué la mairie. "La continuité pédagogique est assurée pour ces écoles." Il s'agit de Jack-Mainguet, dans le centre urbain de Koutio, et des établissements scolaires du lotissement Jacarandas : Les Niaoulis, Louis-Benebig ainsi que le groupe scolaire Louise-de-Greslan / Jacarandas. À Païta, réouverture en demi-journée, le matin, des écoles communales publiques. Service de garderie de 6h45 à 7h45 et de 11h30 à 12h30 (11h à midi le mercredi) jusqu’à vendredi. Le service de cantine ne sera pas assuré. Jean-Baptiste-Gustin est fermée jusqu’à nouvel ordre après l'incendie qu'elle a subi. À Sarraméa, l'école est fermée jusqu'à vendredi inclus. Les transports Les vols internationaux Aircalin poursuit la reprise partielle de ses vols commerciaux. Mais la compagnie le rappelle, "les contraintes restent importantes pour l’ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire, et notamment pour l’organisation des vols qui restent soumis à des adaptations horaires." La liste des vols autorisés pour la période du 8 au 21 juillet est à consulter ici. L'accès à l'aéroport de Tontouta Le pont aérien entre l'aérodrome de Magenta, à Nouméa, et l'aéroport de Tontouta, à Païta, est désactivé, ce mercredi. Le programme des vols d'Air Calédonie Selon Air Calédonie, en raison d’un manque de visibilité sur la remise en état de la piste, l’aérodrome de Wanaham est fermé jusqu’à nouvel ordre. En conséquence, la compagnie est elle-même contrainte d’annuler ses vols à destination et au départ de Lifou jusqu’à nouvel ordre. Les passagers seront prévenus par sms ou mail selon les coordonnées laissées lors de la réservation mais ne seront pas transférés automatiquement. Le programme des vols d'Air Calédonie est disponible sur cette page. L'agence d'Aircal fermée jusqu'à nouvel ordre Air Calédonie qui a repris ses activités commerciales depuis le début du mois de juin, rappelle que la compagnie fonctionne en mode dégradé afin de s'adapter aux conditions actuelles et que l''agence de vente du Pacific Plaza est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les horaires du call center sont adaptés de 8h-15h et la prise en charge peut être longue en raison des effectifs réduits. Arrivée du "Coral palms" au Vallon-Dore, le soir du 2 juillet 2024. • ©Françoise Tromeur / NC la 1ère Les navettes maritimes

Les navettes maritimes continuent de desservir le Vallon-Dore et Port-Boulari, au Mont-Dore, ainsi que Port-Moselle, à Nouméa. Les barges Dans le Sud du Mont-Dore, des barges de ravitaillement sont annoncées au wharf du Vallon-Dore jeudi, avec du gaz, et samedi. Les bus Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Il fonctionne à Lifou. Les routes Au Mont-Dore, prudence à hauteur de La Conception. La traversée de Saint-Louis n'est pas sécurisée, les gendarmes tiennent des "verrous" à hauteur du Thabor à Saint-Michel et au niveau de Rocheliane, à La Coulée, mais aussi du rond-point du centre commercial. Pour le reste, on peut rouler sur le pourtour du mont Dore. Problèmes de liquidités à Yaté, un transport assuré La mairie de Yaté informe la population de la mise en place d'un service de transport Yaté, Nouméa, Yaté via la barge du Vallon-Dore pour pallier le problème de disponibilité de liquidités au distributeur automatique de billets. Les personnes intéressées doivent se faire connaître au 46 41 16 ou 79 04 74 avant ce vendredi. Les législatives Des conseils sur les procurations pour le second tour sont à retrouver ici. Les autres services À Dumbéa La culture A Nouméa, le théâtre de l'île a annulé toute sa saison 2024.

Partager :