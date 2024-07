Crise en Nouvelle-Calédonie. "On est très content de les accueillir, on n'attendait que ça", rentrée dans la bonne humeur au Vallon-Dore

Dans le Sud du Mont-Dore, toujours très isolé, la réouverture des classes se fait progressivement à compter de ce mercredi 3 juillet. Une rentrée attendue des enseignants et des enfants aux Dauphins et à l'école primaire du Vallon-Dore, qui se situent à proximité du wharf, là où de nombreuses familles et travailleurs prennent tous les jours les navettes maritimes.

Les conditions de sécurité étant réunies, l'école Les Dauphins a pu rouvrir ses portes, ce mercredi matin. Un retour en classe dans une bonne ambiance, constate l'enseignante Doriane, directrice par intérim de cette école du Vallon-Dore. "Je suis très satisfaite, parce que les enfants sont revenus avec le sourire. Ils ont repris le chemin de l'école, on est très content de les accueillir et on n'attendait que ça."

90% des effectifs

Satisfaction également en ce qui concerne les effectifs. "On a très peu d'absents, donc c'est vraiment une bonne reprise. On a peu près 90% des effectifs dans chaque classe. Les enfants sont très contents de revenir, de retrouver leurs enseignantes et les camarades. On est surtout dans l'accueil, dans la bienveillance. Ca va être des petits jeux ludiques pour se retrouver."

"Reprendre une vie normale"

Pas de repas aujourd'hui à la cantine, en ce mercredi, mais le personnel accueillera les élèves dès jeudi. Exceptionnellement, les plateaux repas seront transportés par voie maritime. "Ca sera un repas normal, comme on est livré par la Casserolette, rassure Savélina, la cantinière. On essaye de reprendre la vie normale. D'habitude j'ai 70 enfants à la cantine, j'espère voir les 70 demain. Demain c'est la grande rentrée pour nous."

Un parking privé

En raison des conditions exceptionnelles aux abords du wharf du Vallon-Dore, la mairie du Mont-Dore a aménagé un parking privé pour les enseignants et les employés.