Crise en Nouvelle-Calédonie. Des Mondoriens partagés après la levée partielle des verrous de Saint-Louis

Après l'annonce de la levée partielle des verrous de la RP1 ce samedi 5 octobre, les premières réactions ne se sont pas faites attendre. Certains habitants du Mont-Dore sont soulagés, même s'ils restent encore prudents. D'autres sont plus mitigés quant à cette reprise.

Seulement 6 heures d'ouverture par jour à ce stade. Mais c'est une annonce forte pour les habitants du Mont-Dore. Plus de deux mois après la mise en place de dispositifs bloquant totalement le passage, l'Etat rouvre partiellement les "verrous" de la RP1 ce samedi 5 octobre.

La scène semble d'ailleurs presque irréelle à 15h10, au verrou nord. C'est une délivrance pour les automobilistes venus du sud. "Depuis quatre mois on était bloqués et là ça nous fait du bien. C'est vraiment une émotion", témoigne l'un d'entre eux. Même son de cloche pour cette habitante de la tribu. "C'est une très bonne nouvelle, je suis très contente que tout le monde puisse vivre normalement." Avant d'ajouter : "Je laisse une voiture à l'intérieur et une autre à l'extérieur au cas où. Sait-on jamais."

Office de test

Pour beaucoup, la prudence reste de mise. Le trajet du jour fait d'ailleurs office de test, à l'image de cet automobiliste qui a préféré faire demi-tour après une tentative. "Ce n'est vraiment pas sécurisé, avec des jeunes avec des cailloux à la main. Il ne faut vraiment pas qu'ils laissent passer les gens ici", alerte un autre.

Malgré le déblaiement des forces de l'ordre, les stigmates des affrontements restent visibles sur le tronçon. Avec par endroits, des groupes de jeunes postés le long des voies.

200 gendarmes

Sur l'axe qui relie les deux verrous, la présence des forces de l'ordre se veut quant à elle discrète, mais 200 gendarmes et plusieurs centaures sont mobilisés sur le terrain pour intervenir si besoin. Des drones survolent également le tronçon, entièrement sous surveillance des forces de l'ordre. "Tous les engagements qui ont été pris, il faut qu'ils le soient de manière constante. Et cette fermeté qui est aussi le résultat de ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui. Cette fermeté c'est la mienne, c'est la nôtre, il faut aussi que ce soit celle des autorités coutumières", insiste Louis Le Franc, haut-commissaire de la République.

Le reportage de Valentin Deleforterie et Gaël Detcheverry :

Besoin de reprendre confiance

Pour le moment, les verrous seront levés chaque jour de 6h à 9h et de 15h à 18h. Les créneaux pourraient toutefois rapidement s'élargir si les conditions de sécurité le permettent.

Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir l'association Citoyen mondorien qui se bat depuis le début de la crise pour cet accès soit sécurisé. "C'est une satisfaction, puisque cela fait aujourd'hui 150 jours que le Mont-Dore, Yaté et les gens de Saint-Louis sont bloqués", confirme Florent Perrin, son président. "C'est une ouverture partielle malgré tout, avec des horaires. Donc les Mondoriens ont besoin de reprendre confiance. On a besoin d'un peu de temps."

L'association Citoyen mondorien estime qu'il faudra du temps pour les automobilistes reprennent confiance. • ©Valentin Deleforterie / NC 1ère

"Vraiment sécurisée"

Une ouverture partielle jusqu'au 18 octobre, précise l'arrêté du Haut-commissariat. La route "aurait dû rouvrir depuis longtemps, maintenant il faut qu'elle soit vraiment sécurisée. On attend de voir comment ça va se passer", poursuit Florent Perrin. "Malheureusement, je pense qu'on aura toujours un sentiment d'insécurité, parce que ça fait 40 ans que ça dure."

Le service de navettes maintenu

L'association assure que le service de navettes maritimes sera maintenu. "Elles s'adapteront certainement au nombre de personnes, c'est à la province de voir comment elle va faire. Mais on a eu l'assurance que ça continuera et que l'État continuera de les financer pour l'instant. [...] De toute façon, même après, si quelques-unes peuvent continuer ça serait bien, parce que finalement c'est un système qui est intéressant."

L'occasion pour l'association de réaffirmer sa demande d'une deuxième voie d'accès. "Pour nous, il faut absolument activer la solution du viaduc, le plus vite possible."

Des caillassages selon Générations Mont-Dore

Autre réaction, celle de Genérations Mont Dore. Dans un communiqué signé Nina Julié, le parti salue l’action du haut-commissaire et des forces de l’ordre. "Bien que la route soit désormais ouverte, notre principale préoccupation reste la sécurité", dit-elle ajoutant que "des caillassages ont été signalés hier vendredi et ce matin."