Des ateliers pour lutter contre les dangers de l’internet

Vidéos de baston, fake news, partage d’informations privées… A Boulari, la médiathèque vient créer un nouvel outil pour sensibiliser les jeunes aux dangers d’internet. Un quiz avec dix-huit situations adaptées au contexte calédonien qui est proposé sous forme d’atelier.

Stéphanie Chenais (CM) •

©Stéphanie Chenais

Des règles à respecter

Attention aux plus jeunes

Partager l’atelier

Dangers internet itw Barri

Que dois-je faire si je vois une vidéo de personnes qui se battent, ou si je reçois des messages de quelqu’un que je ne connais pas ? Sur quel site je dois aller pour vérifier une information ? Ce sont quelques-unes des situations imaginées par l’équipe de la médiathèque de Boulari. Objectif : sensibiliser les jeunes aux dangers d’internet.« C’est intéressant parce que ça nous permet d’aborder des sujets qu’ils peuvent croiser tous les jours mais qu’on n’aborde pas forcément » explique Pablo Barri, le responsable de la médiathèque. « Les fausses informations par exemple, la violence… Donc faire ce genre d’ateliers, ça permet d’aborder le sujet et de leur apprendre certaines choses. Parce que sur internet, on a l’impression qu’on est libre alors qu’il y a quand même des règles à respecter ».Une des mises en situation concerne le site Baston NC. Huberta Adeda, animatrice numérique, est particulièrement attentive lorsqu’il s’agit de violence.« Les jeunes sont souvent sur ce site. Je dois passer à chaque fois autour des ordis pour faire attention à ce que les enfants regardent. Les plus jeunes en particulier sont surtout sur ce site là. Et ce quiz là c’est aussi pour les interpeller ».Pablo Barri aimerait maintenant que plus de jeunes puissent profiter de cet atelier.« L’idée c’est de le partager avec le réseau des animateurs numériques du territoire. Et nous on aimerait bien au Mont-Dore travailler avec les écoles parce que c’est important de les informer assez tôt, surtout qu’aujourd’hui ça fait partie de leur vie à 100 % ».En attendant des ateliers vont être proposées régulièrement à la médiathèque. Notamment pendant les grandes vacances.