Elan de solidarité pour sauver une garderie abimée par un incendie

Dans la nuit de samedi à dimanche, une garderie de Yahoué subissait un feu sans doute d'origine criminelle. Les pompiers ont évité le pire, mais cette crèche agréée du Mont-Dore a été endommagée par les fumées. Cet après-midi, de nombreux parents sont venus donner la main pour tout nettoyer.



Cédrick Wakahugnème, avec F.T. •

Les épaisses fumées ont abimé et sali les locaux. • ©Cédrick Wakahugnème / NC la 1ere

Suie

On est en train de tout vider, les placards et tout, pour tout passer au nettoyage et ranger propre. On est obligés de nettoyer tout ce qui a été touché par la fumée.

- Vanessa Hellouin, mère de deux enfants

©Cédrick Wakahugnème / NC la 1ere

Sauvetage

Ma femme a été mise au courant par la conversation Facebook de la crèche, comme quoi si les gens voulaient venir donner la main, ils étaient les bienvenus. Du coup, je suis venu. Elle reste à la maison s'occuper du petit, et je viens donner la main.

- Lucas Hamm, père d’un enfant d'un an

Dépit et incompréhension

Garderie endommagée, Véronique Mocellin

©Cédrick Wakahugnème / NC la 1ere

Dégâts à évaluer

Solidarité pour sauver une garderie de Yahoué

L'Île aux enfants est là depuis très longtemps. Et l'île aux enfants se relèvera plus forte.

- Véronique Mocellin, responsable de la garderie

©Sheïma Riahi / NC la 1ere

Ce week-end, l'Île aux enfants a subi un incendie. Dans la nuit de samedi à dimanche, un ou plusieurs intrus aurai(en)t mis le feu à l’intérieur de la garderie agréée, dans l'espace jeu des enfants. L'intervention des pompiers a permis d'endiguer le sinistre. Reste que cette crèche située au cœur d'un lotissement de Yahoué s'est retrouvée envahie d'épaisses fumées.A peine lancé l'appel aux bonnes volontés, l'aide a afflué, devenant un bel élan de solidarité. En fin d'après-midi, la cuisine était encore pleine de suie. Biberons et petites assiettes étaient plongés dans l’évier rempli d’eau mousseuse. A la manœuvre, Vanessa Hellouin, maman de deux enfants inscrits à la garderie.Dans la cour, une vingtaine de parents à pied d’œuvre. Mobilier, bibliothèques, jeux de jardins, livres et jouets : tout est passé à l’éponge ou au chiffon. Sauver la crèche, voilà ce qui anime chacun.Les dégâts sont tout de même importants, rendant l'avenir incertain. Ce sinistre laisse la direction dépitée, et dans l’incompréhension totale.«Au niveau matériel, c'est quand même considérable», décrit la propriétaire, Véronique Mocellin. «Toute la literie, les jouets… Après, il y a tout ce qui est bâtiment. Sans compter les pertes au niveau fonctionnement. Et puis j'ai huit salariés sur cette structure, qui risquent d'être au chômage pour un petit peu de temps.»Le retour à la normale n’est sans doute pas pour la semaine prochaine. Il faut laisser aux experts des assurances le temps d'évaluer les dégâts. Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie du Pont-des-Français.