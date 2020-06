Du 17 au 28 juin, le Chapitô déploie sa grande toile orange à Boulari, au Mont-Dore, à l'occasion du « Festival Solidaire ». Plus d’une trentaine d’artistes est attendue.

Cédrick Wakahugnème (C.C.) •

Véronique Nave et le danseur Jordan Metzger • ©Cédrick Wakahugnème

Un calendrier décalé

Cette période nous a permis de nous remettre en question, autant le personnel de la structure que les artistes. Et ça permet de repenser l’année différemment avec une nouvelle formule.

-Véronique Nave, chargée de communication du Chapitô

Une Brigade de l’énergie éco-citoyenne, complètement déjantée, par la Compagnie Les Kidams, mercredi 17 juin à 17 h 30.

Des animations nocturnes

Le coup d’envoi n’a pas encore été donné mais c’est déjà l’effervescence sur le site du Centre culturel de Boulari. L’équipe technique du Chapitô s’active avec beaucoup d’entrain. Ils ont un jour entier pour monter le chapiteau et dresser sa grande toile. Un travail minutieux et fastidieux pour lequel les artistes n’ont pas hésité à prêter main forte.Danseur dans la compagnie Nyian de Richard Digoué, Jordan Metzger assène des coups de massue sur les piquets. Ce festival, c’est le retour attendu de l’ensemble des artistes. « Pour moi, le fait que tous les artistes se regroupent autour de cet évènement le Festival Solidaire, c’est une grande preuve de force et d’adaptabilité des artistes qui montre qu’ils peuvent rebondir malgré de grosses coupes dans nos revenus », confie l’artiste.Déjà victime de coupes budgétaires, le secteur culturel a été un peu plus affaibli par la crise sanitaire. Le Chapitô a dû annuler une grande partie de ses délocalisations.Ce Festival Solidaire, en soutien aux artistes, est donc le premier rendez-vous de l’année. De quoi donner un nouveau souffle après de longues semaines d’interruption. « Nous devions commencer en mars mais avec le confinement, il a fallu revoir toute la saison », confie Véronique Nave, la chargée de communication du Chapitô.Une trentaine d’artiste participe à l’opération avec au menu, de la danse, du théâtre, de l’impro ou encore du slam. La Chapitô a concocté un programme copieux avec un foisonnement de rendez-vous. Le public calédonien ne boudera pas son plaisir : il pourra découvrir des animations en nocturne. « Il y a Maïté Siwene qui ressort son Wanamat Show. Ça fait huit ans que la pièce a été créée », précise Véronique Nave. « Pour la fête de la musique, on consacre une soirée gratuite au public. C’est vraiment un moment convivial, ouvert à tous. Et la journée en extérieur, nous avons prévu un stage de découverte sur la danse voltige ».Les festivités débuteront. Pour l’heure, les équipes s’attèlent à finaliser les derniers réglages et peaufiner les coutumes, avant le lever de rideau.Réservations sur eticket.nc Plus d’informations sur la page Facebook du Chapitô