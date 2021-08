Le pèlerinage de l’Assomption rassemble une nouvelle fois des milliers de personnes

Ils étaient nombreux ce dimanche à marcher depuis leurs églises de Montravel, Magenta, Riviere-Salée, Normandie ou encore Saint-Louis, pour rallier la mission de la Conception, au Mont-Dore. Plusieurs milliers de personnes ont chanté et prié pour honorer la Vierge Marie.

Alix Madec (Caroline Moureaux) •

C’est sur l’une de leurs compositions, que les jeunes membres du groupe de prière de la fraternité franciscaine ont honoré à leur façon la Vierge Marie. Chaque année, pour le 15 août, ils lui composent et interprètent une chanson.

"On essaye de composer un nouveau chant chaque année pour chanter devant la Vierge. Il veut dire qu’elle a beaucoup d’amour pour nous et qu’on aimerait bien qu’en ce jour spécial pour elle, elle puisse emporter avec elle au Ciel plusieurs âmes. Pour nous, c’est une façon de la remercier" explique Aimée, l’une des fidèles.

"C’est important, ça représente ma foi"

De son côté, Julianna, elle, a pris la route à pied à 5h30 du matin depuis le 7e Km jusqu’à la Conception. L’occasion pour cette fidèle de rendre hommage à son défunt père, né en ce jour de l’Assomption.

" C’est une fois dans l’année. Qu’est ce que ça peut faire de marcher 4 km, voire 10 km ? C’est important, ça représente ma foi, pour mon papa surtout, et pour les gens qui en ont besoin".

©Alix Madec

Un moment important

Un rendez-vous honoré par des milliers de fidèles qui ont depuis Montravel, Magenta, Rivière-Salée ou encore Normandie. Les membres de la paroisse de Saint-Louis se sont déplacés en nombre, aux côtés du Père Antoine.

"C’est une année particulière avec la pandémie. Les gens ne baissent pas les bras, en tant que fidèles croyants. Ils sont toujours là à manifester leur foi. Et aussi, c’est un moment important pour nous parce que cette fête tombe une fois par an, et c’est l’occasion de se retrouver ensemble en tant que membres du diocèse de Nouméa" confie le religieux.

Une journée de partage qui est aussi l’occasion de célébrer la fête patronale de l’archidiocèse de Nouméa. Des festivités clôturées comme chaque année, avec la messe solennelle qui sera donnée à 15 heures, à la mission de la Conception.

Le reportage d’Alix Madec