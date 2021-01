Mont-Dore : un hommage d'Adjé ouvre le «chemin des arts»

Françoise Tromeur •

«Acci-dentelle». C’est le nom d’une sculpture apparue mercredi sur le parcours pédestre de la route de la Corniche, entre Plum et le Mont-Dore Sud. Créée par Adjé, cette création en bois et inox rend hommage à Aka. Autre artiste célèbre de la commune, autre travailleuse du métal, décédée accidentellement en mai 2019.

Vitrine

L’œuvre entend symboliser l’environnement, la nature et l’homme. Elle lance «Le chemin des arts», une opération destinée à mettre en lumière les nombreux artisans, plasticiens, peintres et sculpteurs mondoriens. Pour cela, explique la mairie, la commune acquiert et installe petit à petit des sculptures monumentales, le long de ce bord de mer, ainsi qu’à Boulari dans les jardins de l’hôtel de ville.