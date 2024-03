Mont-Dore : un véhicule de la gendarmerie percuté à plusieurs reprises dans la traversée de Saint-Louis

Un véhicule de la gendarmerie a été pris pour cible, hier soir, dans la traversée de Saint-Louis, au Mont-Dore. Il a été percuté à plusieurs reprises par un autre véhicule, qui est toujours recherché.

La circulation a été un temps perturbée, la nuit dernière sur la RP1. Aux alentours de 23h30, non loin de l’entrée de la tribu de Saint-Louis, au Mont-Dore, un véhicule de gendarmerie a été percuté à plusieurs reprises, par un autre véhicule. Plusieurs gendarmes étaient à son bord. Aucun blessé n’est a déplorer. Le second véhicule en cause n’a pas été arrêté, il a repris la direction de la tribu. Il est toujours recherché.

Lors du bilan de la délinquance sur le territoire dressé le 5 mars dernier, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie a indiqué que 58 gendarmes ont été blessés dans le cadre de leur fonction en 2023.