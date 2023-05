Mont-Dore : une enquête ouverte pour tentative de vol avec violence, l'un des auteurs toujours recherché

L'information a été transmise par communiqué par le procureur de la République ce samedi soir. Un sexagénaire a été agressé par deux hommes alors qu'il tentait d'empêcher un vol de voiture à Plum pendant le week-end du 1er mai. L'un de ses agresseurs dort en prison. L'autre est toujours recherché.

Charlotte Mestre •

Selon Yves Dupas, les deux hommes ont tenté de voler une voiture, dimanche 30 avril 2023, vers 20 heures. Ils ont brisé la vitre du véhicule et ouvert le tableau de bord pour faire démarrer la voiture aux fils. Une scène à laquelle la propriétaire des lieux assiste depuis sa maison de la rue des Capucines, à Plum. Elle appelle alors son voisin en renfort.

Alors qu'il arrive, l'homme âgé de 67 ans prend un coup de poing derrière la tête et tombe au sol. Il reçoit alors plusieurs coups de pied et de poing ainsi qu’un coup de pelle avant que ses agresseurs ne quittent les lieux.

Identifiés grâce aux caméras de surveillance

Alors que leur victime est emmenée aux urgences et se voit délivrer une incapacité totale de travail (ITT) de 5 jours, les deux hommes poursuivent leur périple. Vers 21 heures, dans une rue voisine, ils profitent de l'absence du propriétaire et forcent la porte d'une maison. Là, ils volent notamment des bouteilles d’alcool, des vêtements et du matériel multimédia. Ils seront plus tard identifiés grâce aux caméras de surveillance des victimes et recherchés par les gendarmes.

De quoi pousser l’un des deux auteurs présumés à se rendre à la gendarmerie quelques jours plus tard. Devant les enquêteurs, il avoue le cambriolage, la tentative de vol de la voiture et l'agression. En revanche, il nie avoir frappé sa victime au sol. Son comparse, lui, est toujours en fuite et recherché.

En attendant de le retrouver et de le poursuivre, le parquet, pour "mettre en œuvre un traitement judiciaire diligent et ferme à l’égard de ce type d’actes de délinquance", a décidé de ne pas attendre. L'homme arrêté, âgé de 21 ans et déjà condamné pour vol avec violence, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il risque, comme son complice, jusqu'à 10 ans de prison.