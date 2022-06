Mont-Dore : voiture en feu à Saint-Louis, la circulation fermée près de deux heures

La route provinciale qui dessert la partie Sud du Mont-Dore et Yaté a été coupée entre Saint-Michel et La Coulée, peu avant 22h30, dans la nuit de dimanche à lundi, pour cause de véhicule en feu au milieu de la chaussée à la mission de Saint-Louis. La circulation n'a repris qu'après minuit.

Françoise Tromeur •

Une file de voitures de part et d’autres de Saint-Louis, et certains automobilistes qui ont attendu presque deux heures dans leur véhicule avant de pouvoir rentrer chez eux. La circulation sur la RP1 a été coupée cette nuit, un peu avant 22h30 et jusqu’à peu après minuit. La route a été fermée par les gendarmes entre Saint-Michel et La Coulée. 4x4 en flammes Raison invoquée : la présence d’un 4x4 en feu au milieu de la chaussée - c’était à hauteur de l’intersection avec la route de la Mission. Il fallait le temps de dégager l’obstacle en toute sécurité, ce qui a été fait en recourant à deux VBRG, les véhicules blindés de la gendarmerie. Bus caillassé L'épisode en suit un autre. Samedi soir, un bus transportant des passagers a subi un caillassage dans la traversée de Saint-Louis. Une vidéo qui a circulé montrait plusieurs vitres brisées. Sur les réseaux sociaux, il était question d’une enfant blessée au bras, mais aussi bien la gendarmerie que Taneo assurent qu’il n’y a pas eu de victime. Les rotations les plus tardives passant par ce tronçon ont été suspendues, jusqu’à lundi inclus. Le réseau Tanéo doit aviser de la suite mardi.

