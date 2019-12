Les pompiers montdoriens décorés

18 soldats du feu ont reçu des médailles d'honneur et des galons pour leur action sur la commune. Une fierté après une période éprouvante de combat contre les flammes durant laquelle plus de 3000 hectares ont brûlé.

Martin Charmasson (N.G) •

Entre fierté et déception

Le lieutenant Monteferrario

"Un bilan décevant"

Sur la place des Accords, en présence de représentants de l'Etat, de la Province sud et de la mairie, c'est leur travail, et au-delà celui d'une profession toute entière, qui est récompensé. Après le soutien sans faille de la population durant la période des feux, celui des institutions est accueilli, lui aussi, avec bonheur. Le lieutenant Gilles Monteferrario est distingué d'une médaille d'honneur. Il reçoit l'or pour ses trente ans de service à la population.Une satisfaction toutefois teintée de déception. Les sapeurs pompiers du Mont-Dore ont mal vécu la propagation du feu de la Coulée malgré les efforts payants consentis préalablement sur la zone. Une violente reprise, le long de la rivière, avait obligé une réorganisation complète du dispositif alors que ce dernier avait donné des résultats probants :

Plus de moyens dès l'an prochain

Les moyens déployés cette année sur les feux

Appel à la vigilance et la responsabilité

Sous la case commune, le maire du Mont-Dore, Eddie Lecourieux, a profité de la cérémonie pour remercier l'ensemble des professionnels et volontaires, mais aussi la réserve citoyenne qui, dès l'an prochain, verra ses effectifs doubler. Il a salué l'aide apportée par la corporation dans son ensemble dans la lutte de ces feux qui ravagent la biodiversité calédonienne.Qu'ils soient sapeurs pompiers ou responsables institutionnels, tous appellent à une plus grande vigilance pour protéger le territoire et ses habitants. Une responsabilité partagée par tous.