Toujours isolée, la partie Sud du Mont-Dore tient son propre vide-greniers

Quand on habite tout au Sud de la Nouvelle-Calédonie, faute de liaison routière, il faut déployer des efforts démesurés pour rejoindre le reste de la Grande terre. Les habitants s'organisent pour proposer leurs propres animations. Comme ce premier vide-greniers organisé par l'Association citoyen mondorien. Red ground reprend le sien dimanche prochain.

L'affluence à hauteur du débarcadère n'était pas seulement due aux navettes maritimes, ce dimanche, au Vallon-Dore. Une cinquantaine d'exposants se sont installés sous des tonnelles, entre les aires de stationnement et la salle des communautés. Une foule de visiteurs est allée de l'un à l'autre.

"Coupés du monde depuis bientôt trois mois"

"Ça fait à peu près un mois qu'on a réfléchi à faire ce vide-greniers parce que, comme tout le monde le sait, on est coupés du monde depuis bientôt trois mois", explique Valérie, membre du bureau de l'Association citoyen mondorien. "C'est vraiment un gros succès. On ne s'attendait pas à avoir autant de personnes exposant et on ne s'attendait pas, surtout, à avoir autant de monde."

Entre incertitudes météos et verrou terrestre

Pendant que ce premier vide-greniers rencontrait le succès, le dispositif de navettes maritimes rappelait, juste à côté, à quel point le quotidien reste compliqué. Ce dimanche, la météo a perturbé l'accostage et la navigation, rendant les déplacements encore plus incertains et l'attente, bien longue. Quant à la RP1, le tronçon de route provinciale qui traverse Saint-Louis est fermé au "verrou" de La Coulée : les gendarmes disposent depuis plusieurs jours un blindé et un autre véhicule en travers de la voie, qui est par ailleurs barrée par un mur de contenants lestés.

Le parc de La Coulée préparé pour le marché

Que la situation reste enlisée ou qu'elle évolue, un autre événement est prévu dimanche prochain : le 11 août, l'association Red ground relance son marché avec vide-greniers au parc de La Coulée. Elle a d'ailleurs fait appel "aux volontaires et aux habitants du quartier", pour nettoyer à la fois le parc, l'accès à l'école La Rizière et la route au niveau du pont. Une route longtemps occupée par les barrages, les obstacles et les feux.