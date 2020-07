Trois ans de prison pour avoir agressé des pompiers en janvier à La Coulée

Natacha Lassauce-Cognard et Alix Madec et F.T. •

«Déchaînement de violence»

Les collègues en soutien

Le 12 janvier, au petit matin, un équipage de pompiers mondoriens est appelé pour une rixe familiale à La Coulée. Dans la petite rue du pic Kou, au-dessus de la route provinciale. Sur place, deux hommes à terre. Ils ont été frappés par un troisième, âgé d'une vingtaine d'années, qui s'avère fou de rage.Une fois les pompiers sur place, il s'en prend à une volontaire et au chef d’agrès, qui en sort avec une fracture de la mâchoire et un traumatisme crânien. Un déchaînement de violence intolérable, pour la partie civile, et pour l’Union des pompiers calédoniens représentée au tribunal cet après-midi.Des professionnels venus en nombre pour soutenir leur collègue. Le ministère public a requis cinq ans de prison ferme contre le jeune homme, avec mandat de dépôt. Il a finalement été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve, et mandat de dépôt.