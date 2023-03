24 heures de natation du CNC : 250 000 francs récoltés pour le Foyer Béthanie

C’est un sacré marathon qui a pris fin dimanche 12 mars au matin dans le bassin du Cercle des nageurs calédoniens, à Nouméa. C’était la fin de 24 heures de natation. Elles avaient débuté à 8 h la veille pour se finir à 8h le lendemain. Pas de compétition, mais un rassemblement et des relais pendant tout ce temps, pour la bonne cause.

Après plus de 20 km nagés en cumulé sur 24 heures, Titouan, âgé de onze ans, peut enfin enlever ses lunettes pour le week-end. Il est l’un des jeunes qui a le plus nagé. “On a commencé à huit heures, on faisait une heure et on se reposait une heure. Ça sur 24 heures”, raconte l’enfant. Les plus grands étaient aussi de la partie avec deux relais composés des meilleurs nageurs du club.

Non stop

Parmi eux, Angèle Lepetit et ses 5,5 km à parcourir. Elle confie : “On s’est relayés en équipe de douze toutes les six heures et du coup globalement, on a nagé trois fois le samedi et une fois ce matin très tôt. Très tôt ça veut dire deux ou trois heures du matin pour certains”. Mais elle assure avoir eu de la chance : “j’ai fait midi, 18h et 6h du matin, donc c’était quand même les horaires les plus simples.”

Soutien au Foyer Béthanie

Il ne s’agissait pas de nager juste pour le plaisir de le faire. Comme l’an dernier pour la première édition, l’enjeu était caritatif. Cécile Marques, directrice du CNC confie :

L’idée, c’est d’organiser un évènement au profit de l’association Bethanie. C’est un foyer d’accueil pour les femmes victimes de violences et leurs enfants qui leur permet de se reconstruire et de partir vers une autonomie. On a souhaité participer cette année une nouvelle fois dans le cadre de la Journée des droits de la femme. Cécile Marques - CNC

En tout, 250 000 francs ont été récoltés selon le CNC. C’est bien moins que l’année dernière. Il faut dire qu’en 2022, des sponsors avaient également participé à l’événement. Rendez-vous est pris pour l’an prochain.

Ambiance pendant dans ce reportage de Mathieu Ruiz Barraud :