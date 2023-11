A Nouméa, avis de travaux de nuit sur le chantier de l’Anse-Vata

Les avis de chantier se succèdent, concernant les grands travaux de réaménagement à l'Anse-Vata, dans le Sud de Nouméa. Nouvelle modification de circulation : à partir de lundi et jusqu'à mi-décembre, la chaussée sera refaite de nuit du lundi au jeudi.

Encore un changement à intégrer. Entre le lundi 27 novembre et le jeudi 14 décembre, la circulation sera à nouveau modifiée à l'Anse-Vata. Cette fois de nuit, sur la promenade Roger-Laroque qui longe la baie, entre le rond-point de l’aquarium et la rue Gabriel-Laroque qui plonge dans le Val-Plaisance.

De 19 heures à 5 heures

Cette portion va connaître "la phase finale des travaux sur la chaussée", prévient la mairie de Nouméa. "Ils comprennent le reprofilage de la structure et la mise en œuvre de la couche de roulement. Ces travaux se dérouleront de 19 heures à 5 heures, du lundi au jeudi". La promenade Roger-Laroque va être "barrée par section, de rond-point à rond-point, avec mise en place de déviations. Les cheminements piétons le long des commerces seront maintenus durant les travaux."

Après le sens unique route de l'Anse-Vata

Mi-octobre, c'est une circulation en sens unique qui était mise en place, depuis l'intersection de la rue Blaise-Pascal vers la promenade Roger-Laroque. Le temps de travaux prévus pour quatre mois, mais suspendus en décembre. Voilà plus d'un an et demi que la métamorphose de l'Anse-Vata se traduit ainsi par des travaux d'envergure, à plusieurs niveaux. Une réhabilitation à plus de deux milliards qui rime avec grosses contraintes, auxquelles s'ajoute l'interdiction de baignade pour prévenir le risque d'attaque de requin.