La fête de l'Aïd célébrée par la communauté musulmane

Après 30 jours de jeûne, 450 personnes ont pu se retrouver à la Mosquée de Nouméa autour d’un grand repas de partage. Pâtisseries traditionnelles, cornes de gazelle, du haleem, un plat à base de viande cuite avec des céréales et d’autres délicieux mets qui marquent l’Aïd.Un grand festin qui se partage avec tout le monde, Moustapha Hameed, Imam de la Mosquée de Nouméa depuis 30 ans.Difficile de chiffrer à combien s’élève la communauté musulmane en Calédonie. Ce qui est certain, c’est qu’en 30 ans, elle a bien évolué. Djuirovik Daoute, président de l’Association des musulmans de NC.Une célébration qui dure jusqu’à 3 jours avec des offrandes, des festins et des cadeaux. Le mot pour la fin « Aïd Moubarak » ou « Aïd Mabrouk » qui signifie « Passez une bonne fête ».