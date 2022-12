Baccalauréat 2022 : scènes de liesse et grandes émotions à l’heure des résultats

Les résultats du baccalauréat sont tombés. C'était dans l'après-midi ce mercredi 14 décembre dans tous les lycées de Nouvelle-Calédonie. Alors qu'ils avaient été mis en ligne en 2021, les résultats 2022 avaient la saveur d'être à nouveau affichés sur panneaux. Ce qui a entrainé, pour les lauréats, de grandes scènes de liesse.

Alix Madec et Nicolas Fasquel avec Jean-Louis Koroma •

Effet Covid oblige, et on s'en rappelle, les résultats du baccalauréat 2021 ont été mis en ligne, enlevant toute possibilité de se réunir pour l'occasion. Certes, la formule peut convenir en cas d'échec, les envies d'isolement accompagnant toujours les moments de faiblesse. Mais pour les lauréats, point alors de scènes de joie, de larmes non contenues, de cris de guerre victorieux ou d'accolades chaleureuses.

Les mesures restrictives ont enlevé la liesse à laquelle toutes les générations ont habitué leurs pairs et la population en général à ce moment précis de l'année. Celui du premier grand diplôme d'une vie. En ce mois de décembre 2022, le Covid est loin derrière. Les équipes pédagogiques ont mis un point d'honneur à faire de cette journée une de celles dont on se souviendra longtemps pour les 3 397 candidats du bac général, technologique et professionnel cette année.

Le dénouement

Loin des yeux, les listes de noms selon les filières, et des barrières pour contenir les élèves jusqu'au moment fatidique. Quelques directives des chefs d'établissement, des mots d'encouragement déjà pour ceux qui connaîtront l'échec, un clin d'œil aux parents présents qui suivent leur enfant jusqu'au bout et puis sonne ce moment autant craint qu'attendu. 14 heures ! Les barrières s'ouvrent et c'est le plongeon dans la fournaise. Enfin, le rideau se lève. Enfin, on va savoir si on l'a eu ou pas.

Et ce résultat est d'autant plus savoureux que l'année a été quelque peu mouvementée. La France n'a pas échappé à la règle. Il a fallu s'adapter à la propagation du virus avec toutes ses obligations et les lycéens ont eu à faire face à des aménagements spécifiques de leur emploi du temps ou dans leur manière de travailler. La tension était d'autant plus difficile à gérer avec en bout de course, un bac à passer.

Les réactions

Alors inutile de dépeindre davantage la liesse devant les panneaux ce mercredi matin. En groupe de classe, ou avec les parents, les lycéens sont venus consulter les fiches. Et bien sûr, dans un tel moment, la joie l'emporte sur la tristesse d'un échec. Exemple dans le hall du lycée du Mont-Dore, une folle ambiance dans laquelle ont plongé Alix Madec et Nicolas Fasquel, pour saisir ces réactions, d'élèves mais aussi de parents aussi heureux que leur enfant.

Mesurez l'ambiance et écoutez les réactions qu'ils ont saisies :

Vivez maintenant en image ce moment tant attendu par les lycéens toujours avec Alix Madec et Nicolas Fasquel :