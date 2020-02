Bienvenue à l'université !

Jour de reprise, sur le campus de Nouville. A ce stade, l'université de Nouvelle-Calédonie compte environ 2500 étudiants, dont 845 élèves de première année qui entament leur nouvelle vie scolaire par une semaine d'intégration. Pour débarquer en douceur et surtout, apprendre à apprendre.



Rentrée à l'université

Connaître les services

Inscriptions jusqu'au 7 février

Trois départements

Le Nord a son campus

Une rentrée universitaire sous le signe de la bienvenue, et la cohésion ! A l'université de Nouville, les élèves en première année de licence ne sont pas de suite jetés dans la vie estudiantine, mais pris en charge jusqu'à vendredi. «La semaine est très riche, à la fois en ateliers et en animations, pour aider les première année à découvrir dans les meilleures conditions le campus, les enseignements mais aussi les conduites à tenir pour réussir», explique Brigitte Gustin, chargée de mission pour la vie étudiante.Un jeu de piste est mis en place pour permettre aux étudiants de chercher et de découvrir tous les services de l’université. Le but est d’apprendre à apprendre. Une grande braderie, avec de la vaisselle et des vêtements gratuits ou à tout petits prix, est organisée la dernière demi-journée pour faciliter le quotidien des jeunes étudiants.Ce lundi est aussi jour de rentrée pour les étudiants de deuxième et de troisième années, mais eux ont repris directement les cours. «Il y avait ce matin 2 537 étudiants inscrits à l’UNC, sachant que les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 février au bâtiment administratif», explique Laurence Havé, directrice des études et de la vie étudiante.Avant de détailler les filières proposées. «Nous avons une offre de formations assez ouverte puisque nous sommes sur trois départements : droit-économie-gestion, lettres-langues-sciences humaines, et sciences et techniques.»Parmi les nouveautés de cette rentrée 2020, l’ouverture du campus universitaire à Koné, sur la zone artisanale gérée par un GDPL à Baco. Avec un amphithéâtre, des salles et une bibliothèque sur plus de mille mètres carrés. Décalage avec le Sud, les inscriptions dans le Nord auront lieu les 20 et 21 février, pour une rentrée le 24. Une petite centaine d'étudiants sont attendus.