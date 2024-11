“C'est un assassinat politique”, assure Jacques Lalié après l'annonce de sa condamnation

Le président de la province des îles a été condamné ce mardi 26 novembre 2024 à un an de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité, dans son procès en appel pour favoritisme. “Je ne méritais pas ça”, assure Jacques Lalié, qui a réagi à cette décision de justice ce matin au Congrès.

“C'est un assassinat politique”, c’est ce qu’assure Jacques Lalié, président de la province des Iles Loyauté, après l’annonce de la décision de justice, dans son procès en appel pour favoritisme. Il a été condamné ce mardi 26 novembre 2024 à un an de prison avec sursis et deux ans d’inégibilité, avec “exécution provisoire”. Et une amende d’un million de francs CFP.

"J'ai l'impression qu'on me fait porter tous les maux des événements"

“Cela note le caractère pré-colonial de cette justice. J’ai l’impression que l’on me fait porter tous les maux des événements et le climat. Je ne méritais pas ça”, regrette le président de la province des Iles. “Je suis en plus quelqu’un de très accessible et j’ai des appels d’offres qui vont jusqu’à 2 milliards de francs CFP. Et là, on me sanctionne pour un petit appel d’offres de 27 millions. C’est une décision majeure d’une commission”, poursuit Jacques Lalié.

Pour rappel, l’affaire concerne un contrat estimé à 28 millions de francs, passé en 2020 pour moderniser le système informatique de la collectivité. L’entreprise sélectionnée n’était ni la moins chère, ni celle qui a obtenu la meilleure note globale.

Le président de la province des Iles annonce qu’il va se pourvoir en cassation. “Ils ont été loin, ils m’ont même fait une application provisoire et donc j’attends l’arrêté du haut-commissaire”, conclut Jacques Lalié.